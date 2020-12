Jamón hoy ¿Sed mañana?

Jamoncito, queso y vino del bueno. En Parauta han utilizado el presupuesto de las luces de Navidad para ibéricos de cuchillo afilado. Motivo de alborozo en un vecindario de allende la serranía. Una alegría entreverada para el cuerpo. En la muy gobernante tradición del dinero calvo que no es de nadie. Hay precedentes de este icono de la carpanta die. Los vecinos vallisoletanos de la Mudarra este verano, también se pulieron en 171 paletillas empadronadas la caja de las fiestas del pueblo. Para dolor de Muela la localidad aragonesa que subvencionó viajes al Caribe con las alegrías de las burbujas de ladrillo achampanado. Tras sembrar de aerogeneradores el horizonte, luego no tenían ni para el autobús, las deudas no se las llevó el viento. La alcaldesa de Parauta, Katia Ortega, en una ocurrencia arriesgada pone a su bonito pueblo en el Google Maps, cerca de Marbella a pie de un muy recomendable Parque Natural. Sobre todo, ha dado qué hablar a la hora del videocafelito. Ha captado la atención de muchos medios con un cebo de aparente Celtiberia Show. Buena intención y dulces días de gloria. La munícipe ha colocado un mensaje mercadotécnico: Parauta además de jauja tiene una oferta inmobiliaria y calidad de vida admirable, una segunda lectura para luchar contra el desierto demográfico y enganchar más chiquillería neorrural. Con lo del cuchillo jamonero y la chaira pública los parauteños andarán como unas castañuelas asadas. Jesús Gil también repartía jamones, no sé si los pagaba. Aquí la factura de la iniciativa ronda los 8.000 euros en comercio de proximidad. No sé si tal vez hubiera sido más sensato regalar las fiestas con algo más discreto, aprovisionarse de mascarillas e hidrogel, alguna donación extraordinaria o incluso guardarse los euros para cuando vengan peor dadas. En términos de publicidad y comunicación la campaña ha quedado perfecta, de premio. Ejemplo marketing guerrilla. Ha multiplicado la inversión de 8.000 euros con una carambola espectacular. La oposición del ayuntamiento de está que truena en su papel de llevar la contraria, tengo entendido que sugirió emplear los fondos en lo del abastecimiento del agua. Jamón para Parauta hoy, sed para mañana. Como se enteren en Europa de estas maniobras creativas y no les den cuenta de todos los detalles con los pelos de la pata del jamón y evitando las señales de alarma, nos cortan el grifo, si solo se quedan con el titular.