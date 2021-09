Málaga se viste de cruceristas y el dios del dinero llora sobre ella. Desde diciembre del 2019, antes de comenzar la dichosa pandemia, no se veían en el puerto de Málaga tres cruceros juntos descargando alrededor de mil cuatrocientos pasajeros que se dejarán sus buenos euros en los comercios malagueños.

Me disponía a hablar de la importancia del turismo en Málaga, de la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo en contraposición con la ventaja absoluta de Adam Smith en el comercio internacional y las exportaciones, de la notable ventaja comparativa de Málaga en el sector servicios, y del excelente maridaje con la industria de las altas tecnologías que, además, es un sector que absorbe una mano de obra muy cualificada que no necesita de casco ni mono de trabajo para desempeñar su tarea, cuando recibo un correo electrónico que me hace cambiar el rumbo del artículo.

A través de change.org me solicitan apoyar con mi firma una petición que hace Juezas y Jueces por la Democracia, "Por el desbloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial". Encabezan el e-mail con un "Es lamentable, Juan" y hacen la siguiente introducción: "Juan, esto es como si un partido se negara a convocar elecciones cuando toca. Garanticemos la separación de poderes. Renovación YA del Consejo General del Poder Judicial. ¡Firma y difunde!" Y se acompaña de una fotografía de Carlos Lesmes, el actual presidente en funciones del citado Consejo, y otra de Pablo Casado, presidente del PP.

Estando de acuerdo con que la situación del Consejo es inasumible y debemos exigir a los representantes políticos en el Congreso y en el Gobierno que lleguen a los acuerdos necesarios para solucionar este dislate, me parece inverosímil y tan inadmisible o más que una organización de jueces haga campaña a favor de la solución propuesta por el Gobierno. Vamos a ver, Juezas y Jueces para la Democracia es una organización de jueces progresistas afines al PSOE y a la izquierda en general, en tanto que otras organizaciones de jueces, como la Asociación Francisco de Vitoria, son conservadoras. Las fotografías relacionan subrepticiamente a Lesmes con el PP, si bien sí es conocido que aquél es de ideología conservadora.

En mi opinión lo que no se entiende es que haya jueces con calificativos de izquierdas o de derechas. En España lo que necesitamos son JUECES que apliquen las leyes sin sesgo político. El sesgo político se lo pondrán a las normas los legisladores, esto es, el Poder Legislativo. Las sentencias no pueden estar al servicio del partido que gobierne. Es una vergüenza que se haga una campaña política desde una organización judicial que, por otra parte, espera, con la mayoría de PSOE y UP, dominar el Consejo General del Poder Judicial para lograr presidir la mayoría de los Tribunales de Justicia, o sea, que están pidiendo firmas a los ciudadanos para su propio beneficio. Lo que se debiera hacer por el Parlamento es prohibir toda clase de pertenencia a cualquier organización con ideología política a los miembros de la Judicatura, exactamente igual que ocurre con el Ejército. ¿Se imaginan una organización de Generales por la Democracia (o conservadora, que tanto da) pidiendo firmas para renovar el Estado Mayor de la Defensa?