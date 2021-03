Juegos en pandemia: "yo, agua y tú, hundido"

Un año después qué sabemos? Que el separatismo es la única hoja de ruta en Cataluña. Que en el resto de España, PP y PSOE pugnan por repartirse los despojos de Ciudadanos. Una formación que implosiona en directos a través de las redes sociales. Sí que era moderna. Populares y socialistas, por su parte, no renuncian a la vieja escuela. Cualquier artimaña para buscar o conservar el poder es válida. Se intenta y se le pone precio. Éste es el virus pandémico que infecta la política española. Y no hay mascarilla ni vacuna que frene la transmisión.

Es imposible pinchar esta burbuja con la generación de políticos que nos ha tocado padecer. Ni el paro, ni la ruina, ni el medio millón de familias que en doce meses, sólo en Andalucía, han acudido a la Cruz Roja para pedir auxilio. Su reino no es de este mundo.

Este periódico ofrece hoy un especial con motivo del primer año de la pandemia. La que padecemos el resto de los mortales que llevamos 12 meses con el pánico a otras siglas: Covid. Y a estas alturas también existen demasiadas certezas. La inmunóloga del Centro Superior de Investigaciones Científicas Matilde Canelles asegura que se transmite por el aire. Puede incubarse durante 12 días, así que se puede portar mucho tiempo sin que aparezcan los primeros síntomas. Su letalidad es muy superior entre los mayores de 50 años. De ahí los estragos y el elevadísimo porcentaje de muertes entre personas de edad avanzada respecto al resto.

Causa una tormenta de citoquinas. Por lo visto, las defensas de los enfermos reaccionan de forman desmesurada ante la presencia y agresividad del patógeno. Pero en su afán por proteger acaban dañando órganos vitales del propio cuerpo al que intentan salvar y, en numerosas ocasiones, le causan la muerte.

No se sabe si aún después de vacunados se puede contagiar. En general, las inmunizaciones por vía intramuscular no destacan por esa propiedad. Tampoco cuándo bajan las prestaciones tras las dosis. Si será necesaria alguna de recuerdo o deberá repetirse la operación todos los años. Y hay temor a que se conozcan con el tiempo posibles efectos secundarios. No hay vacunas, por el momento, para los niños. A esas edades no son transmisores importantes. Pero será necesario inmunizarlos para romper la cadena. Los países ricos se vacunan. Olvidan las grandes bolsas de población en las que el virus campa a sus anchas para generar cepas incontrolables.

Murcia, Madrid y el siguiente. Elecciones, mociones, tránsfugas... Los gurús jugando a la pandemia. "Yo, agua, y tú, hundido". Estamos salvados.