Julen se cuela dentro de todos los corazones de Totalán

No pudo ser. No se pudo contar ese milagro que todos soñaban. No pudo ganar la esperanza esta batalla. Pero el pequeño Julen, al que ninguno de los vecinos de Totalán llegó a conocer en vida, se ha colado irremediablemente en el corazón de cada habitante de este pequeño y hermoso pueblo de la Axarquía. Durante trece agónicos días rezaron, lloraron, cocinaron, asistieron, dieron casa y ofrecieron ayuda a los equipos de rescate, a los periodistas, a los familiares. La tragedia ha golpeado duro a esta localidad y ayer volvió a demostrarlo con un minuto de silencio.