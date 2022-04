Julian Schnabel en el CAC

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC) presenta Schnabel and Spain: Anything Can Be a Model for a Painting, una selección de la producción artística del pintor norteamericano Julian Schnabel, comisariada por Fernando Francés y Cy Schnabel. La exposición, que podrá verse hasta el 12 de junio, se compone de 23 pinturas realizadas desde 1997 hasta la actualidad, que muestran las obras del artista en el contexto de la pintura española y la evolución de su producción artística durante este periodo.