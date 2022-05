Justicia con dilación y mucha memoria

A TRIBUYEN al dramaturgo inglés Thomas Middleton la frase: "La justicia puede adormecerse un poco, pero al final ve claro". Esta semana este periódico publicaba que la Audiencia de Málaga había dictado sentencia en un caso de estafa a 159 compradores de coches usados, catorce años después de que un juzgado de Torremolinos iniciara las primeras diligencias. Desde luego, dormida la Justicia y con sueño bien profundo. Aunque con fallo firme porque los acusados aceptaron le pena más leve que les impusieron por la dilación indebida de todo el proceso.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de publicar la memoria del año pasado. En general, sobrecarga de trabajo para la mayoría de los jueces y en algunas jurisdicciones resolver los asuntos pendientes requiere una media de catorce meses. Congestión y, en demasiadas ocasiones, lentitud exasperante.

Es cierto que la estadística abruma. Casi 7.000 nuevos asuntos civiles al año en la Audiencia de Málaga. 8.000 penales. Más de 62.000 casos registran los juzgados de primera instancia, unos 5.000 los de familia; 110.000 los de instrucción. Casi un millar de episodios penales con menores involucrados. Más de 3.000 litigios contra los bancos por cláusulas de suelo. Son sólo algunos ejemplos de este movimiento ingente que se produce en esta provincia.

Quizá la cara más visible de la balanza ciega sean los juicios. En Málaga, como media, uno de cada tres se suspende. Una maquinaria pesada con un elevado índice de fracaso. Por ejemplo, en un procedimiento de un delito leve, algo más común de lo que podamos pensar, primero llega al juez la denuncia o el atestado. Lo minuta, traslada al funcionario, se incoa el auto y se determinan las diligencias a practicar para la vista. Se obtiene del registro de penados los posibles antecedentes. Tasación de daños, incluso con perito. Si hay lesiones, examen del forense. Intérpretes, si son extranjeros. Oficios y células de citación para testigos e intervinientes. Señalamiento del juicio. Un denunciado puede pedir declarar por vídeo si reside en otro partido judicial. Y si al aproximarse el día D se comprueba que alguna comunicación llegó a destiempo, suspensión y reinicio del círculo con las nuevas citaciones.

Se queja el TSJA en el apartado de personal que no hay un control adecuado de los horarios de trabajo de los funcionarios. Que hay cambios constantes en las plantillas y no se cubren las vacantes. Demasiados interinos y poca especialización, se lamenta. La Justicia, como la sanidad, puede devorar todos los recursos y no renta a los políticos. Pero en casi 200 folios de memoria poco rastro de autocrítica. "Qué difícil ser justo", que decía Víctor Hugo.