I LLA ESTÁ

En contra de lo que cree el portabocazas de UP, Echenique, las dos Españas de Machado nada tienen que ver con republicanos y nacionales de los años treinta, ni con fachas y "progresistas". Las dos Españas, una que muere y otra que bosteza, aparecen en el poema LIII de "Proverbios y Cantares" publicados en la obra "Campos de Castilla" en 1912. Poca relación existe con la actualidad, ya que la España que muere es porque unos se están empeñando en matarla, y la otra está lejos de bostezar porque no vive para sobresaltos desde la crisis que legó Zapatero. Aunque de la misma fecha es este otro cantar que nos viene mucho más al pelo: "Nuestro español bosteza. / ¿Es hambre? ¿Sueño? ¿Hastío? / Doctor, ¿tendrá el estómago vacío? / El vacío es más bien en la cabeza."

Se queja el ex presidente Felipe González de haberse quedado huérfano. Lo peor es que, encima, Pedro Sánchez se está cagando en su padre (partido político), ya que el PSOE que ha modelado a su imagen y semejanza nada tiene que ver con el que salió del Congreso Extraordinario de 1979, en el que renunció al marxismo como ideología oficial de partido; "dictadura ni la del proletariado" ¿recuerdan?

Hoy, el partido socialista, conducido por el sanchismo, está lleno de contradicciones. Es curioso que en la celebración del día de la Carta Magna, Pedro Sánchez dijese públicamente, en su discurso, que: "haya fuerzas (en alusión a PP, Ciudadanos y VOX) que pretendan patrimonializar el texto constitucional cuando es una ley de todos". Ciertamente es de todos los que estaban celebrando la Constitución, pero no lo es de aquellos que no estaban presentes porque ni la aceptan ni la quieren. Y no es que deseen cambiarla, que están en su derecho de quererlo, y la propia Carta Magna prevé cómo hacerlo, sino que su opción es derribarla y desobedecerla, como ya lo han hecho en varias ocasiones. Y esos son precisamente los socios elegidos por Sánchez para cogobernar con el PSOE.

Tengo la impresión de que el presidente del Gobierno no ve más que por el ojo del culo, ya que solo mira a su sillón. Cómo, si no, se puede decir una frase tan estúpida (además de ser más cursi que un rigodón): "Tras dos años de bloqueo, el Congreso ha aprobado unos Presupuestos que elevan a la máxima categoría el alma social de nuestra Constitución". Ni se ha enterado de que el pueblo lo que estaba esperando eran unos Presupuestos realistas que elevasen a la máxima categoría la renta per cápita, porque con el alma de la Constitución no comen. A ver si se entera, presidente.

Y, pasado el puente de la Inmaculada, todos los españolitos expectantes por saber si podrían pasar la Navidad en familia y con amigos, o solitos y confitados. Y la solución ha venido de la mano del ministro de Sanidad, el filósofo silogista que ha buscado la solución perfecta con el silogismo perfecto: "El contagio se produce por las reuniones de amigos fuera del núcleo familiar. Como familiares y amigos son sinónimos de allegados, quedan prohibidas las reuniones con los amigos pero no con los allegados". I lla está.