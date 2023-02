Lágrimas por Luis Verde

Lágrimas derramadas este jueves en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga por la marcha de Luis Verde, edil que llevaba desde 2009 en el Consistorio. Ovación cerrada en la despedida del concejal, que en el último mandato se ha ocupado de las áreas de Juventud y Educación y del distrito de Carretera de Cádiz. Si bien al alcalde, Francisco de la Torre, se le vio emocionado, Elisa Pérez de Siles, portavoz popular, rozó la imposibilidad de articular palabra por momentos. El nudo en la garganta se debe a que Verde comenzó de la mano de Pérez de Siles, aún en su etapa universitaria. "Te vamos a echar de menos en el día a día, pero nos seguimos viendo porque la amistad es para siempre", conseguía cerrar la portavoz popular. En términos similares, de agradecimiento, se expresó también De la Torre, "no te he visto nunca ningún error, gracias por el esfuerzo realizado", antes de ensalzar que la decisión de emprender una nueva etapa en el sector privado significa que es "dueño de su destino". También han expresado sus mejores deseos a Verde, Noelia Losada, portavoz de Cs y los líderes de la oposición, Daniel Pérez y Nicolás Sguiglia, "hemos tenido debates acalorados, pero has sido un buen concejal".