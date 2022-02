Seguro que más de una vez te has preguntado qué dirán de ti cuando hayas fallecido. Si serás el típico "es que era una gran persona y todos la querían mucho" que fagocitan las manidas imágenes de telediario tras una repentina muerte en el vecindario. Si dirán de ti aquello que hubieras deseado oír en vida. Y yo, que tengo mis pedradas ocasionales y odio toda la liturgia que acompaña a los funerales y los lutos histriónicos, lanzo mi propuesta: La Lapidería. Hablo de un negocio en el que en vida, igual que se hacen los testamentos, uno pudiera elegir el texto que desea en la lápida de su tumba (con su variante de texto enmarcado para quien prefiera ser incinerado y guardado en una urna o arrojado al mar). Un negocio, además, sufragado por el Estado (sí, gratis, para eso es mi negocio y mi artículo, no te fastidia…). Y con variantes de todo tipo. Porque dispondría de una opción en la que uno dejara que fueran los demás los que escribieran su lápida en base a sus interrelaciones. Como cuando te escayolaban de niño y tus amigos te firmaban el yeso. Pero nada de mensajes prefabricados y generales porque cada vida es única y nuestra huella también ha de serlo.

No habría edades que limitaran la posibilidad de acudir al establecimiento. El mensaje llevaría nuestra caligrafía, que para eso somos nosotros quienes escribimos nuestras propias vidas. Podríamos elegir una banda sonora de acompañamiento, una lista de Spotify vital. O alguna foto.

La Lapidería, igualmente, ayudaría a normalizar la muerte y arrancarle esa etiqueta de tabú que tanto daño nos hace, porque no verbalizarla no evita que ocurra; y ser consciente de ella consigue que le demos más valor a la vida. Dejar ese mensaje de despedida antes de haberlo hecho nos conectaría más con la vida. Incentivaría nuestras ganas de hacer más cosas, de probar nuevas experiencias. Además, la idea de negocio nos permitiría añadir más mensajes a nuestro texto de adiós. Podría ir modificándose según nuevas vivencias. En función de si cambiáramos de país, de pareja, de trabajo o de amigos, en virtud de nuestras nuevas circunstancias, la lápida podría ir teniendo más enfoques y perspectivas, porque no habría límite de caracteres. Y si algún hecho traumático como la pérdida de un familiar, una enfermedad o una mala racha nos cambiara la mentalidad, igualmente podríamos acudir a una de sus tiendas y encargar más palabras. Eso sí, lo que nunca podría permitirse es tachar nada de lo anteriormente escrito. Ya no sería reversible. Si algo de lo escrito antes no nos gustara, solo podríamos pedir más páginas, no romper las anteriores. Porque formarían parte de lo andado y serían el sedimento de lo que hoy somos…

Aunque, claro, ahora que caigo, esto de ir definiendo nuestros momentos vitales y dejar constancia de lo que hemos hecho a lo largo de los años y lo que va a definir nuestro recuerdo es un negocio que ya está inventado: se llama vivir. Y no se escribe en lápidas, se escribe en nuestra propia piel y la de aquellos que nos rodean.