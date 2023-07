Hemos entrado en julio y el calor aprieta, si bien en Málaga siempre nos libramos de las extremas temperaturas que calientan el interior. Y tanto calor y tanta campaña política me llenan de hastío. Es difícil conseguir borrar en un mes cinco años de gobierno y que se olviden muchas cosas difíciles de entender. Por muchos eufemismos que se utilicen la realidad permanece por encima de las palabras por bien dichas que estén y se digan con voz aterciopelada que suenan como de cordero degollado. La mentira ahora es un cambio de opinión, pero la cruda realidad es que seguirá siendo mentira aunque: “¿se lo reepito cinco veces?, no pactaré con Bildu”. Bueno, como la señora Guardiola del PP en Extremadura, lo puede repetir diez veces, pero después de lo dicho se tenía que haber ido a su casa.

Aunque creo que en el tema táctico los del PP son unos pajaritos comparados con los gavilanes del PSOE. En Extremadura tenían que dejar que sea investido presidente Fernández Bara y, después de las elecciones generales, en agosto, pactan con Vox y le hacen una moción de censura y aquí paz y allá gloria. Como hizo Pedro Sánchez con Rajoy. Pero, en fin, lo de Extremadura, estén gobernando unos u otros, es lo de menos, poco nos va a cambiar a los españoles la vida, ni siquiera a los extremeños. El problema es si hay una repetición del Gobierno Frankenstein con la amenaza de catalanes y vascos afilando las armas para conseguir el derecho inexistente de autodeterminación. A estos nunca les dijo nadie que España es un proindiviso y que solo con una mayoría cualificada de todos los españoles se puede dividir. Así que, o se cambia en un referéndum nacional la Constitución o tendrán que cambiar de armas.

He leído que veteranos del PSOE de Málaga han suscrito un manifiesto de apoyo total al presidente Pedro Sánchez. No me ha causado extrañeza ya que todos son militantes que han trabajado en política o en las administraciones al servicio del partido. Conozco a muchos, y me une amistad con bastantes, y he de decir que les tengo un inmenso respeto y que cualquiera de ellos hubiese sido depositario de mi voto en unas elecciones. Algunos lo han sido durante años. Ahora, aun reconociendo su valía y teniendo mi afecto y amistad, apoyando incondicionalmente el PSOE sanchista que yo, como Felipe o Guerra, no reconozco porque considero que Sánchez lo ha podemizado y prostituido con los pactos de esta pasada legislatura, amén de sus formas autoritarias de gobernar, su opacidad y el nepotismo con que ha llegado a dominar todas las esferas del poder, no tendrían mi voto. Es cuestión de coherencia.

Por otro lado si Sánchez siguiera en el Gobierno, sería con SUMAR, ERC y Bildu. Pues, entre los independentista que han subido el precio de su apoyo y la Yolanda Díaz que promete la “herencia universal” (20.000.-€ por el morro a todo el que cumpla 18 años) y una jornada laboral de 32 horas semanales (“para que no haya que vivir para trabajar”, o sea, para vivir sin trabajar), ¿qué puñetas va a hacer Pedro Sánchez? Si larga será la campaña, la legislatura a los españoles, como gane Sánchez, se nos hará eterna.