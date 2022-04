Lecciones de historia

La tentación de los políticos por exagerar hasta el extremo en las criticas al adversario no pasa de moda. Deben pensar que una afirmación contunden resulta más creíble. Tiene motivos el portavoz del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, para censurar el gobierno del alcalde de la capital, Francisco de la Torre. Los problemas con los residentes en algunas barriadas que han suscitado el apetito de promotoras ávidas de despejar los edificios de inquilinos. La segunda valla del Puerto -que no el rascacielos, tema en el que no entra el dirigente socialista-, la pérgola o incluso los problemas generados con el recorrido de Semana Santa son asuntos de relieve para que la oposición haga su trabajo. Pero asegurar que ésta es "la peor legislatura de la historia de la democracia" resulta poco creíble. En todo caso, sería el peor mandato, ya que las legislaturas quedan para los parlamentos. Pero más allá del tecnicismo, las aseveraciones de esta índole pueden causar el efecto contrario al pretendido. Claro que Francisco de la Torre tiene a su favor el récord de la defensa de su gestión. Antonio Cordero, que fuera concejal del PP en el Ayuntamiento de la capital, llegó a proclamar hace años que el actual regidor era el mejor alcalde de la historia de Málaga desde los Reyes Católicos.