Ley del embudo para el insulto

Entre las medidas firmadas por Sánchez e Iglesias el pasado 11 de octubre dentro del acuerdo sobre los Presupuestos -que poco o nada tenían que ver con estos- figuraba, como punto 11.1 y bajo el encabezamiento Calidad democrática, la Modificación de la ley mordaza. En él se pedía: "Revisión en profundidad de los tipos de infracción con base en la garantía (…) de la libertad de expresión… Se modificarán los artículos del Código Penal que hacen alusión a los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la corona".

Esto se inscribía en una larga ofensiva del PSOE y Unidos Podemos para amparar como libertad de expresión los insultos a los sentimientos religiosos, el Rey, la bandera, España o las víctimas del terrorismo. Días después, el Congreso aprobó, con 180 votos a favor y 166 en contra, una iniciativa de Unidos Podemos, que el PSOE junto a sus puntales de ERC, PDeCAT, Compromís o PNV apoyó con la oposición del PP, Cs y UPN, para derogar o reformar en el Código Penal los delitos de ofensas a los sentimientos religiosos, las injurias a la Corona o el enaltecimiento del terrorismo. Según Alberto Garzón, "ante la involución de la libertad de expresión en nuestro país" es necesario despenalizar las críticas a la monarquía o los chistes de cómicos para acabar con "una situación bochornosa", refiriéndose a los casos de unos raperos y un presunto actor muy dados al insulto. Según el PSOE, "es un hecho que en la sociedad existe un debate serio sobre los límites de la libertad de expresión".

Entonces, ¿a qué viene la indignación del PSOE -incluido el traslado del asunto a la Fiscalía por si se tratara de un delito- ante el vídeo de un humorista difundido por el PP? Es tan cutre, ofensivo y carente de gracia como los de los raperos, humoristas o el presunto actor cuya libertad de expresión defienden tan denodadamente el PSOE y Unidos Podemos. Incluso es menos agresivo e insultante que muchos de ellos. El PP, que votó contra la despenalización de los insultos, no debía haberlo difundido. Y el PSOE, que considera que las injurias están amparadas por la libertad de expresión, no debía indignarse y denunciarlo. En esto los socialistas actúan tan hipócritamente como con los apoyos y los pactos: ellos pueden gobernar España gracias a Unidos Podemos, Bildu o los golpistas catalanes, pero el PP y Cs no deben gobernar Andalucía con el apoyo de Vox.