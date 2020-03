Liberal, amazónico y vulgaris

Esta semana Carlos Bautista, el delegado de Salud de la Junta, ha aportado su gotita de mala baba contra el feminismo, publicando un vídeo infame donde relacionaba una agresión en un centro de salud con el hecho de que fuera una mujer y acudiera sola y borracha. El catálogo de tonterías contra el 8M va camino de merecer también una alerta sanitaria, algo muy grave está ocurriendo en algunas cabezas. En primer lugar, por la necesidad que sienten en la derecha por diferenciarse dentro de un movimiento que precisamente no hace diferencias. Los matizantes del feminismo sienten que tienen que demostrar que no son lo mismo que algo que justamente no es lo mismo que nada. No hay un feminismo, hay muchos feminismos, y lo único que tienen todos en común es ser integradores. A nadie se le hace pasar por un canon para ir al 8M, pero los matizantes del feminismo se empeñan en desmarcarse de un canon inexistente, que supuestamente les excluye, y que además fomenta el alcoholismo, o las agresiones en los centros de salud, o yo que sé. Pero lo más curioso es que luego estos matizantes del feminismo no quieran perderse una pancarta del 8M. Crean pastiches infumables, como el feminismo liberal o el amazónico, que son tan solo una ensalada mental para posicionarse fuera de un contorno irreal e imaginario, pero luego quieren salir a la calle precisamente con ese feminismo tan encorsetante del que huyen. Ya es bastante extraño que uno tenga que poner un apellido al feminismo, donde hasta el momento nadie ha necesitado nunca uno. Pero se puede aceptar. Se pueden sentir muy distintas de algo, incluso aunque ese algo no sea nada en particular. Lo que no se entiende es que también sientan la necesidad de ir a defender ese algo, de manifestarse junto al feminismo vulgaris, sin apellidos, del que tan alejadas están. Eso ya chirría.

Hacer un tremendo esfuerzo por diferenciarte, pero a la hora de la verdad querer estar en la misma manifestación, a la misma hora, junto con todo eso con lo que no te identificas suena bastante incomprensible. Sin duda parece mucho más inteligente, y consecuente, hacer como Vox, y evitar ir a mezclarte con aquello con lo que no quieres que se te confunda, y, de paso, ahorrarte otro desagradable momento de tensión. Asumiendo, claro, que realmente quieras ahorrarte los momentos de tensión.