Tengo un amiguete, profesor asociado de derecho, al que alguna vez oí comentar que lo primero que les explicaba a sus alumnos era que, ante cualquier disyuntiva jurídica, el primer paso era preguntarse qué era lo lógico. Consideración que me pareció de una lógica aplastante y me permitió entender porque el colega, en cuyas clases de derecho me colaba para hacer tiempo hasta que nos íbamos de cervezas, tardó diez años en acabar la carrera.

Hay cosas que son como son y no hace falta describirlas hasta el último detalle para que todos sepamos en consisten. O lo que es lo mismo, que, si se mandan soldados a una misión a Afganistán, no hay que aspirar a ser presidente del país para saber que la obligación de evacuarlos algún día va implícita en la orden de ir. Y se supone que cuando vuelvan lo harán con sus cosas, o al menos, las que puedan traerse. Y que, si se traen estas, que menos que intentar traerse al mayor número de colaboradores para no dejarlos en medio del infierno en el que se convertirá ese lugar. Y para eso hace falta mandar aviones, y si el gobierno del país se derrumba sin previo aviso y en unos días, y su ejército se evapora como agua en el desierto de Registán, algún que otro militar que cubra la retirada. Todo tan lógico como que es ilógico airear cualquier plan de retirada. Y si no, pueden preguntarle al ejército americano. Por eso carece de lógica que el PP dude de la legalidad de la operación por no contar con el aval del Congreso, sobre la que no ha querido polemizar, pero tampoco se ha resistido a cuestionar. Salvo que piensen que lo lógico es pasar 1.000 días consensuado la retirada o la lista de refugiados a petición de Vox. Porque si es lógico dudar de la legalidad de la operación, también lo sería pedir responsabilidades a los militares y al embajador que la han llevado a cabo, cuyo mérito solo les corresponde a ellos, después de que el presidente se haya pasado el agosto "tumbado al sol". En cuyo caso sería lógico pensar que en este país cualquier funcionario o militar tiene autoridad para montar el operativo que crea oportuno donde le plazca.

O sea, que no le encuentro lógica al berrinche con el que ha comenzado el curso político ni creo que se la encuentre Casado. Aunque en su defensa hay que reconocer que aprobó el 70 % de los estudios de derecho en dos años, que no es lo mismo que hacerlo en 10, pero, como es lógico, deja el mismo lustre.