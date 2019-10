Hace unos días vi en un pueblo de Almería un cartel anunciador de una excursión a Málaga para el primer fin de semana de diciembre. El principal reclamo eran las luces de Navidad de la calle Larios, con el túnel reproducido en un fotón bien colorido. Pero, además, la visita incluía una visita al Museo del Vino (con degustación incluida), mucho tiempo libre y pernoctación en un hotel, todo por 155 euros. Me dicen que hay excursiones programadas desde prácticamente toda Andalucía, bien a través de agencias, asociaciones y colectivos diversos. Y, según los registros correspondientes, el año pasado llegaron entre noviembre y enero visitantes de toda España cuya principal motivación a la hora de escoger Málaga para su escapada era el alumbrado navideño. De modo que sí, tenemos aquí un acontecimiento de interés nacional, un reclamo que resulta atractivo a muchos dispuestos a dejarse un dinero para venir a verlo. Para este año, el gasto municipal previsto en el dispositivo asciende a las 532.830 euros, sólo en la calle Larios, con todas las luces renovadas. Aunque la oposición ha criticado el derroche, inflando de paso los números, Teresa Porras ha puesto las cosas en su sitio y con razón: el impacto económico directo que las luces de Navidad generaron el año pasado superaba los doscientos millones de euros, así que a semejante rentabilidad no se le pueden poner muchos peros. Lo curioso es que el espectáculo de luz y música despierta entre el personal verdaderas pasiones. Lo más fácil si te metes entre el gentío sin intención de verlo y buscando una salida es que te lleves una reprimenda porque le has fastidiado el vídeo a alguien. Desde la redacción he podido escuchar en los últimos años todos y cada uno de los pases, y las reacciones son siempre desatadas, repletas de ooooohs y aaaaahs, de palmas, gritos, silbidos y aplausos al final. Creo, honestamente, que Maria Callas plantada en la Plaza de la Constitución metiéndole mano a Madama Butterfly no se llevaría una ovación tan grande. Nativos y turistas amortizan la experiencia sin paliativos y, bueno, de eso se trata: de pasarlo bien, ya que estamos.

Nada de esto, al cabo, llama a la sorpresa: la previsión debordiana de la sociedad como espectáculo se ha ido cumpliendo, más o menos (y mira que Debord era un sieso), con razonable puntualidad. En consecuencia, durante la Navidad Málaga es lo más parecido a un concierto de Queen sin Queen, y el público llega a darse de tortas para no perdérselo. Como diría el pueblo hebreo: amén. Lo que me resulta curioso es el modo en que Málaga ha conectado con esta premisa en su acepción más líquida, vacua y blandita. Es decir: espectáculo a mansalva, sí, pero que no tengamos que rompernos mucho la cabeza. Digamos que hay un montón de gente por ahí dispuesta a hacer kilómetros para quedarse hipnotizada, más aún si no hay que pagar una localidad a cambio, con tal de hacerse el selfie del que presumirán luego en sus grupos de wasap. Entre esto y las despedidas de soltero, al final Málaga se está convirtiendo en el mejor escaparate que la nada haya tenido nunca. Pero y lo bonito que queda, qué me dicen.