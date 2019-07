Ludopatía: ¿Vicio o enfermedad?

Hace no muchos días, la prensa nos informaba de la detención en Málaga de un hombre que, previamente, había denunciado el robo de 45.000 euros. Al parecer, tras sacar esa cantidad de un banco, a punta de pistola, un malhechor le había obligado a entregarle ese dinero. Días después, gracias a las investigaciones policiales, el hombre se vio obligado a reconocer que, en realidad, todo había sido un invento suyo: el supuesto atracador era un individuo al que, como consecuencia de su ludopatía, debía esa cantidad de dinero.

En mi profesión, me he encontrado con casos así. Personas que han ido gastando en el juego pequeñas cantidades de dinero, que con el tiempo se han convertido en un montón importante, del que tienen que responder, y que buscan alguna clase de justificación que, en cierta medida, los exonere de las consecuencias de su conducta. Recuerdo una mujer que de esa manera, día a día, había gastado todo el dinero que el marido le pasaba mensualmente para pagar "las letras" del piso en el que vivían, y que acudió a consulta -horrorizada, abatida-, ante el inminente desahucio por impago, mientras el marido creía "que el piso ya lo tenían casi pagado".

Obviamente, se trata de personas que soportan en silencio un enorme sufrimiento (angustia, tristeza, culpa, desesperación…). Hace tiempo que muchos de estos problemas -alcoholismo, toxicomanías, trastornos de conducta, anorexia, bulimia, ludopatía…- pasaron a ser considerados trastornos mentales. Ese tránsito del "vicio" a la "enfermedad", sin duda ha conllevado cierto progreso en el tratamiento y en la consideración de estas personas, y eso es bueno y nos humaniza a todos, aunque no esté del todo descarriada la opinión de que -en tanto que "vicio"-, el problema también remitía a la fuerza de voluntad de la persona, a su coraje, a sus valores éticos, a toda una serie de categorías que nos individualizan y nos hacen humanos, mientras que -paradójicamente- al tratársele como un problema médico, esos aspectos humanos podrían diluirse.Por supuesto, con algunas puntualizaciones que ahora no vienen al caso, estoy a favor de la consideración médica de estos problemas. Y no sólo por ser médico, sino porque -como a veces les he advertido a algunos de mis pacientes-, a la hora de la muerte, cuando San Pedro consulte el libro en el que están registrados todos nuestros buenos actos, todos nuestros vicios y pecados -de pensamiento, obra u omisión-, al toparse, por ejemplo, en este caso, con esa compulsión por jugar, le podremos advertir: "¡Eh, yo no soy un vicioso del juego, soy un ludópata!", mientras le mostramos el informe que en su momento el médico nos hizo. Me han dicho que eso lo cambia todo.