Este pasado domingo se celebró la 2ª Carrera por la donación, el trasplante y la vida. Memorial Vicente Granados. Nadie con más merecimientos que Vicente Granados para estar en nuestra memoria, en la memoria de los malagueños. Vivió casi 35 años trasplantado y fue medallista paralímpico una veintena de veces. Pero en mi memoria está, y estará siempre, el profesor que llegó a ser vicerrector de la UMA y secretario general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía y del que aprendí casi todo lo que sé de política económica urbana. Durante años trabajé bajo sus directrices en el Plan Estratégico de Málaga, el Plan Estratégico de la Provincia de Málaga (Madeca 10) y, para la Junta de Andalucía, en el planeamiento de áreas de desarrollo económico del Plan Subregional de la Axarquía. Vicente, además de una persona humanamente excepcional, ha sido uno de los grandes economistas que con su magisterio han contribuido a engrandecer la excelencia de nuestra Universidad.

Sigue embarullada la izquierda española con todos los cabecillas de la multitud de grupúsculos políticos, en los que Sánchez se ha apoyado durante su gobierno, buscando acomodo en las listas con puestos que tengan posibilidad de salir electos. En Podemos han dejado de hacer el papel de salvar a los españoles para dedicarse a salvarse ellos. ¿Cómo pagar los gastos del casoplón de Galapagar sin ni siquiera un escaño en el Parlamento?

Pero lo que más hace repudiar esa política es la total ausencia de pudor en la práctica del nepotismo. He aquí un ejemplo: Sánchez pone de fiscal general a su ministra de Justicia Dolores Delgado. Cuando ésta se va, nombra para sucederle a su afecto Álvaro García Ortiz. Éste la nombra, a su vuelta, fiscal de la Sala Militar del Supremo, también con polémica y recurso de por medio. Y, ahora, con el adelanto de las elecciones y sin que Dolores haya calentado aún el sillón, Álvaro García, fiscal general, haciendo oídos sordos a las protestas de todos los fiscales, se apresura a darle en firme a su mentora Dolores Delgado lo que ya le había dado de hecho en el mes de enero pasado, ser primera fiscal de la Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Ni más ni menos, para que esté en connivencia con su pareja el ex-juez Garzón que tiene montado su millonario chiringuito con causas de derechos humanos y memoria democrática. Y un inciso para hablar de la memoria democrática, antes histórica. Con la expresión “Magistra vitae”, o mejor citada: “Historia est magistra vitae”, Cicerón nos dice que la historia nos debe servir como lección para la vida presente y futura. Los historiadores tienen una obligación ética y moral, deontológica, en el relato de los hechos históricos sin sesgo ideológico alguno. Quizá haya que revisar los acotados en esa Ley de Memoria Histórica.

Decía Alfonso Guerra que en algo se habían equivocado en el PSOE para que estuviese en manos de Sánchez. No, Alfonso. Me parece a mí que muchos teníamos una idea romántica del PSOE. Un partido con grandes inteligencias salidas de la Universidad. Ese lustre se lo prestó el PSP del viejo profesor Tierno Galván. Cuando esa generación se amortizó, apareció el socialismo larvado de Largo Caballero. El sociólogo francés, feminista, ecologista y antitotalitarista, Alain Touraine, recientemente fallecido, declaró: “De la izquierda me sorprende su debilidad intelectual”. Esa es la que aún está gobernando España.