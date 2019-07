Viva Málaga. Málaga, la Bella. "La primera en el peligro de la Libertad, la muy Noble, muy Leal, muy Hospitalaria, muy Benéfica y siempre Denodada Ciudad de Málaga", así lo dijo su lema de siempre.

Pero esta no es mi Málaga, o yo no sé reconocerla cuando acudo al centro. Es la Málaga de las procesiones de despedida de solter@s. Del turismo prefabricado con regueros de hormigas cruceristas. De cubatas en los balcones y silencio secuestrado por la fiesta intersemanal del airbenebismo. De cada vez más museos con más potas en sus puertas. De negocios señeros convertidos en franquicias de comida y ropa rápidas. Leche, te pasas una semana sin pasear por el centro y encontrarás unos cuantos bares nuevos; van cayendo los "Casa Pepe" y proliferando los gastroinventos de apellido internacional. Esto es cada vez más un centro comercial descapotable.

Y cada vez siento menos mía esta parte de la ciudad. Que habla a gritos y en chino, de cafés más aptos para Instagram que para el paladar. Que congela el sueldo a sus quemados bomberos y se lo sube a sus ediles perpetuos. Ya no suena el "ay, qué rica", sino el "chicos, ¿van a cenar?". No se puede aparcar. No se puede pasear. No se puede ser runner. No se puede ser ciclista (salvo que posean el carné de glovero). Se puede alquilar de todo: un coche, una bici, un segway, un patinete… menos un local comercial o un piso, claro.

Supongo que muchas grandes ciudades comparten esa sensación de secuestro e invasión. Y entiendo que es difícil el equilibrio entre el turismo y la raigambre (siempre gana el clinclincaja, claro). Pero es que el centro de Málaga se ha convertido en un anuncio 3D, en una ciudad alquilada para el turista, en un escenario cada vez más descastado y ajeno. Con un pasado fenicio incalculable, aunque ya con más ruinas sobre la superficie

Muere Málaga. Málaga, la Bestia. "La primera en el peligro del Libertinaje, la muy Novel, muy Letal, muy Hospitalizada, muy Maléfica y siempre Denostada Ciudad de Málaga", así lo dice su eslogan de ahora.