Málaga con Soraya, pero...

Elías Bendodo adelantaba el pasado jueves en un Foro organizado por el Grupo Joly que la provincia apoyaba la candidatura de Soraya a las primarias del PP, que así se lo habían ido comunicando en los contactos que había realizado con alcaldes y presidentes locales del partido. Sin embargo, ayer De la Torre declinó posicionarse a favor de ninguno de los candidatos delante de la propia ex vicepresidenta, porque como representante de una institución como el Ayuntamiento de Málaga no lo creía adecuado. Y mientras, en Sevilla, hay quien advierte que no todo se despachará entre un juego de damas.