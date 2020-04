Málaga sigue vacía con una hora más de luz y vientos de primavera

Pasan las semanas sin que sepamos de los días. Ahora no importa si es jueves o domingo. La mejor noticia es que pasan. El tiempo es lo único que no se ha detenido y hoy queda menos que el pasado domingo para que todo acabe. El mundo se ha encerrado de puertas para adentro, se ha colocado una mascarilla y se ha refugiado entre pantallas. Mientras tanto, ha llegado la primavera y el reloj regala una hora más de luz, pero las calles siguen vacías y no hay marabunta para disfurtarlo. Eso también es una buena noticia.