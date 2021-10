Malagueños sin vacunar

Casi 195.000 personas residentes en Málaga mayores de 12 años continúan sin vacunarse. Los menores de esa edad, aunque quisieran, aún no pueden hacerlo porque la inoculación todavía no está autorizada para los niños. El lunes pasado, la Junta de Andalucía hizo un llamamiento para que esos casi 200.000 malagueños se inmunicen. Los representantes autonómicos recordaban que vacunarse "no es una decisión personal", sino una responsabilidad social. Porque, insistían, no sólo es importante protegerse a uno mismo, sino contribuir a cortar la transmisión del virus. Y para ello es importante que haya un elevado porcentaje de personas inmunizadas. De ahí este llamamiento en esta crisis de salud pública. La vacunación ya ronda a nivel provincial el 75% de la población con las dos dosis. Ha sido este nivel de protección el que está permitiendo que se pase a nivel 0 en las restricciones y se entre en la nueva normalidad. Solamente el Distrito Sanitario Costa del Sol continúa en nivel 1 con algunas limitaciones de aforos y horarios. Es precisamente este área el que registra el menor nivel de inmunización de sus habitantes. Porque, a más vacunación, menos coronavirus. Y viceversa, recuerdan políticos y sanitarios.