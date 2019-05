Marbella, Ronda y Rincón

Las últimas elecciones municipales dieron el triunfo por mayoría absoluta a 73 candidatos a la Alcaldía de la provincia. En 30, el resto de los ayuntamientos, las distintas formaciones políticas necesitaron fraguar pactos de gobierno. Una decena de ellas saltaron por los aires, en general, como mandan los cánones políticos, a mitad de la legislatura. Al margen de la extraña moción de censura celebrada ayer en Alhaurín el Grande, prolongación del esperpéntico pleno que se suspendió sin consumar la votación en 2017, los vuelcos de gobierno más importantes han llegado en Marbella, Rincón y Ronda. En las dos primeras ciudades, los populares recuperaron el mando.

En la Ciudad del Tajo, el PSOE se lo arrebató al PP. Pero dudo que lo conserven tras las urnas del domingo 26. Los socialistas llevan años inmersos en una guerra fratricida y la proporción del enfrentamiento rebasa cualquier lógica. La alcaldesa actual, Teresa Valdenebro, dudo que le haga la más mínima ilusión que la sustituya su adversaria, y en teoría compañera de partido, la ex regidora Isabel Aguilera. Así que la depuesta del PP Mari Paz Fernández, seguro que se relame a la espera de recoger los frutos de la batalla. Y en la retaguardia, otro ex alcalde socialista Antonio María Marín Lara, también espera su oportunidad para pisar de nuevo la alfombra, ahora de la mano de Alianza Por Ronda. En la localidad también sobrevive uno de los últimos mohicanos del extinto Partido Andalucista. Isabel Barriga no quiso pasarse con sus bártulos a otra formación y ahora se ha inventado Contigo Somos Democracia. Si a eso le sumamos candidaturas de Izquierda Unida, Podemos, Ciudadanos y Vox, para que no falte nadie.

En Marbella, también se presenta por primera vez la formación de Albert Rivera. Pero antes de presentar la lista, la dirección local, con Francisco Gómez Palma a la cabeza, dimitió casi en bloque. Marbella Confidencial informaba que el dirigente había reducido su actividad empresarial para preparar su salto a la Alcaldía. Llegó a ocupar cargos en 22 empresas. Pero, finalmente, la formación naranja prefirió curarse en salud ante las incompatibilidades que pudieran surgir en el futuro, y optó por designar como alcaldable a María García Ruiz.

En Rincón, el candidato del PP, Francisco Salado, jugará dos partidos dentro de dos domingos: el de su ciudad y el de sus aspiraciones a continuar como presidente de la Diputación. Hace cuatro años obtuvo el 32% de los votos. Ciudadanos ya quedó como tercera fuerza con un 13%. Ahora, sin embargo, se presenta como su principal adversario. Allí está José María Gómez, ex alcalde del PP, ex del PADE, ex del PA y ahora de Por Mi Pueblo.