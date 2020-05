Es un principio comunmente aceptado en democracia que las formas importen tanto como los fines. De ahí la unanimidad de las críticas al ministro Fernando Grande-Marlaska por el cese, en las conocidas circunstancias, del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Aunque también debemos estar alerta ante los que invocan la "verdadera democracia", para tachar a los demás de antidemócratas. Como me cuesta trabajo incluir entre estos últimos a alguien con una hoja tan intachable de servicios a la democracia como el ministro Marlaska, me inclino a dar por buena sus explicaciones. En realidad, lo que verdaderamente me llamó la atención, o me escandalizó, fue la noticia previa de que una jueza había acordado investigar al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional, por autorizar la manifestación del 8M. La jueza puede abrir las investigaciones que crea necesarias, pero es llamativo que dirija su atención hacia ese acontecimiento concreto cuando el mismo día hubo manifestaciones similares en toda España, así como todo tipo de eventos multitudinarios. No pude evitar relacionar la actuación de la jueza con el hecho de que PP y Vox, junto con sus medios más afines, sitúen también el origen de la pandemia precisamente en esa misma manifestación. Una imputación que carece del menor respaldo científico o sanitario y sólo es producto del sectarismo ideológico y de la conocida fobia hacia el movimiento feminista (feminazis, para ellos) de ambos partidos. En el actual contexto de crispación social y estrategia de acoso y derribo contra el gobierno, la actuación de la jueza, por muy rectas que puedan ser sus intenciones, resulta verdaderamente chirriante. Sobre todo porque de la investigación que encarga a la Guardia Civil sale un documento manifiestamente sesgado y plagado de errores y falsedades. Su único valor es el de ser un ejemplo práctico de lo que se conoce como sesgo de confirmación, consistente en dar validez sólo a aquello que confirma nuestros prejuicios. No es difícil, pues, deducir de su lectura la ideología de sus autores: se trata de una cacerolada puesta negro sobre blanco. Ése es el verdadero escándalo. El jefe de la Guardia Civil en Madrid, conociese o no el documento, debería haber dimitido por iniciativa propia. En ese caso, no estaríamos ahora criticando a Marlaska por haberlo cesado.