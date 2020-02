Me dieron con la puerta en las narices. Me perdí Gracias a la Inquisición, ponencia de Jaime Contreras. En la segunda conferencia del ciclo "Lo que usted no sabe de la Historia de España", pude disfrutar de la importancia de El real de a ocho: la primera moneda global según la tesis de Manuel Lucena. Repetí a la tercera cita: "Carlos II: de cazador de lobos a hechizado" dictada por Luis Antonio Ribot. Ante la avalancha de peticiones los responsables del Área de Cultura del Ayuntamiento ampliaron aforo y nos convocaron antesdeayer en el CAC. El ciclo programado por la asaetada profesora María Elvira Roca Barea, está siendo histórico, de martes históricos. Una clase de evento en el que o pillas sitio con un cuarto de hora de adelanto o te lo pierdes. No se trata de un repaso nostálgico a las glorias y pupurrutas imperiales. Tenemos asumido, con demasiada virtud y bofetada cristiana, tanto siglo de mala prensa y leyenda negra acuñada por napolitanos y divulgada a toda imprenta por holandeses, ingleses y protestantes en general. Para ser tan malos administradores que el Real de Ocho fuese la moneda más prestigiosa...Para ser tan tarado Carlos II el hechizado dejó una herencia y hacienda saneada y dilapidada por el rey posterior...Que en el país del Unamuno "que inventen ellos" hubiese una ilustración científica, técnica, militar y naval que puso las peras al cuarto a la flota inglesa, son anotaciones al margen de la historia que lastran con pesimismo nuestra autoestima y la proyección de la lengua española, con 500 millones de parloteantes según el Instituto Cervantes. Estas menudencias de banderas y creencias se están ventilando ante la perplejidad de un auditorio en esa edad en la que las batallitas se cuentan con el retrovisor. A estas cosas atiende de principio a fin la teniente Losada, Concejal de Cultura, con la celebración de la próxima Copa del Rey de Baloncesto en la mirilla. Como chafardeo cenacheril comentar que contemplamos a la salida del acto el afán volandero de nuestro arcade vintage subiendo los escalones de dos en dos, a contracorriente, para salir en la foto tras finalizar "Cuando el almirante don Luis de Córdoba hizo quebrar la city de Londres" clase magistral dictada por Hugo O'Donnell y Duque de Estrada. Una bilocación protocolaria que no deja de sorprender. Será porque la nobleza obliga tanto como la popularidad emergente.