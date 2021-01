Martes y trece

Buenosdías, Encarna, ¿qué científico avala que en Andalucía uno se pueda saltar el cierre provincial para esquiar o cazar?

-Bueno, en Andalucía nadie se puede saltar el cierre provincial, hay que tener una autorización si lo que se quiere es practicar el esquí.

-Es decir, con ese permiso puedo ir de Huelva a Granada.

-Si su ciudad está con cierre perimetral, no. No se le da permiso.

-Entonces, si el municipio no está cerrado perimetralmente, no se necesita permiso para cambiar de provincia si es para ir a esquiar.

-No, porque tiene que tener un forfait previamente contratado.

-Luego, si no hay cierre perimetral del municipio, no hay ningún problema para moverse entre provincias para cazar o esquiar.

-No, porque no puede acceder a Sierra Nevada si no tiene contratado el forfait y los controles le obligarán a darse la vuelta.

-¿Si no tengo contratado un forfait?

-Sí, porque no hay estación de esquí en cada municipio (ahora entiendo que no lo pidan en Fuengirola). En cambio, puede coger la bicicleta.

-¿Y puedo subir con ella a Sierra Nevada cambiando de provincia? (para eso no necesito forfait)

-Ya le he dicho que puede montar en bicicleta por su provincia.

-Pero puedo conseguir un permiso para cambiar de provincia para cazar.

-Sí, para la caza cinegética en el medio natural (un alivio que el arte de la caza siga prohibida en el descansillo de las escaleras).

-Y la caza ¿por qué?

-Porque es una actividad al aire libre y hace falta un control cinegético (parece que no lo pueden hacer los de la propia provincia).

-Entonces ¿darían autorización para cambiar de provincia en bicicleta porque es al aire libre (aunque sea para cazar)?

-Usted no necesita autorización dentro de su provincia

-Le pregunto, para cambiar de provincia.

-No, porque hay cierre perimetral.

-Pero, si es para cazar o esquiar, no lo hay.

-Se tiene que tener una autorización y haber comprado antes un forfait, porque es un medio natural.

-Pero la bicicleta también es un deporte en el medio natural (aunque no necesite forfait).

-Le estoy diciendo que usted no necesita un permiso para montar en bicicleta en su provincia, pero no puede salir porque hay un cierre perimetral de las ocho provincias.

-¿Siguen pensando que lo mejor sería el confinamiento domiciliario?

-Por supuesto, en aquello lugares en los que fuera necesario (dependerá de la población de jabalíes).