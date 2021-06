Aunque desde este sábado no es obligatoria la mascarilla en exteriores siempre que haya 1,5 metros entre las personas, los sanitarios instan a no bajar la guardia. El Colegio de Médicos de Málaga recordó el viernes que esa medida de protección no desaparecía y que, para prescindir de ella, se requerían ambas situaciones. Es decir, que la regla sigue siendo llevar puesta la mascarilla. Y que no utilizarla es la excepción. Por su parte, el delegado de Salud, Carlos Bautista, lanzaba un mensaje en la misma línea y recordaba que la tasa sigue sin bajar de forma decidida. Por lo tanto, mascarilla y prudencia...