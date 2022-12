Maya ha fallecido días antes de que el mundo estrene un año Picasso. El 50 aniversario de su muerte trae en 2023 un homenaje universal al genio malagueño, con grandes exposiciones, sobre todo en España, Francia y Estados Unidos. Picasso sigue inspirando investigaciones y modas. Uno de los mejores especialistas en su obra, Eugenio Carmona de la Universidad de Málaga, acaba de ingresar en la Academia de San Telmo con una brillante conferencia guiada por una mirada queer a la creación picassiana.

Esta revisión de la figura del pintor y lo revolucionario de su arte no es siempre a favor. El ministro Iceta no excluye las zonas oscuras; o sea, su relación con las mujeres. Lo hace con una frase ambivalente: "Si hay un artista que define el siglo XX, con toda su crueldad, violencia, pasión, excesos y contradicciones, es sin duda Picasso". El toro está en suerte. Una de las exposiciones será en el Museo de Brooklyn de junio a septiembre, comisariada por la cómica australiana Hannah Gadsby. Su ácida referencia en Nanette (Netflix) a la misoginia de Picasso le está resultando muy rentable. Ella sostiene que si quitamos la firma de Picasso de su obra, sus cuadros "no valen una mierda" y los compara con muñecos de Lego.

Esa mirada aplica al mito un polígrafo. Maya Picasso se ha ido cuando la memoria de su padre necesitaba amparo. En octubre de 2003, por la inauguración del Museo Picasso estuvo una semana en Málaga, del brazo de Eugenio Chicano y Mari Luz Reguero. Picasso la bautizó con sus propias manos con el nombre de Concepción, como su hermana que murió en Coruña. "Las niñeras no sabían decir Concha; así que papá me dijo 'di que te llamas María', que era el nombre de su madre. Yo en vez de María, decía maïa y Maya me quedé". Tras el suicidio de su madre en 1977, Maya tardó 20 años en leer la correspondencia amorosa entre Pablo y Marie-Thérèse Walter: "Tengo todas sus cartas de amor durante 30 años, mi padre le escribió hasta ocho días antes de morirse".

Contaba que Picasso le hablaba mucho de Málaga, del sol, del olor del mar, de su escuela, de los bocadillos que preparaba su madre, de los borrachuelos; de su primer recuerdo, un papel que recortaba con unas tijeras. "Era muy payaso; una vez estaba enferma y se puso a decir tantas bobadas para hacerme reír que me subió la fiebre y mi madre intervino para que parara". Maya era sin duda devota de su padre: "Es que una hija no es una madre, ni una mujer, ni una amante". Una hija puede ser la perfecta testigo de la defensa.