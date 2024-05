1 de Mayo, avanzando en derechos

Este 1 de Mayo llega en un momento de recuperación y de conquista de derechos del que los sindicatos mayoritarios somos parte inherente a través del diálogo social, ya sea a nivel estatal con un Gobierno central que está siendo más sensible a las reivindicaciones de CCOO y UGT, que un Ejecutivo andaluz al que le cuesta entender que el diálogo social no es sólo cuestión de imagen, sino de aplicar políticas que se hayan consensuado y negociado con los agentes sociales y no de forma unilateral.

En España, a pesar de la crispación política y de los ataques a la democracia de la derecha y extrema derecha, se están dando avances importantes: subida SMI, refuerzo pensiones, reforma laboral que revierte la del 2012, etc. Pero nuestras reivindicaciones estatales son claras: alcanzar el pleno empleo, mejora de los salarios y las condiciones laborales con la mirada puesta en reducir la jornada, la protección del contrato de trabajo y el reparto de la riqueza dado los enormes márgenes empresariales.

Y en nuestra tierra ese horizonte está alejado. Somos la segunda comunidad por la cola en España, con un 18% de tasa de paro y más de 700.000 personas desempleadas; de ellas, más de 300.000 de larga o muy larga duración.

De ahí nuestra reclamación al Gobierno andaluz: que defienda unos servicios públicos universales, gratuitos y de calidad en sanidad, educación, dependencia, atención al desempleo; que apueste por el empleo porque las pocas mejoras que se están dando en nuestra tierra vienen derivadas, en su mayoría, de las políticas puestas en marcha por el Gobierno estatal: reforma laboral, incremento del SMI, refuerzo pensiones, etc. En ese sentido, UGT y CCOO exigimos al Gobierno andaluz que cumpla las medidas recogidas en el Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía: Plan de Choque por la Atención Primaria, Contra la Siniestralidad Laboral, el Bono Carestía, o algunos que entendemos fundamentales para la ciudadanía como el Bono Familia o el Plan Urgente de Empleo Juvenil, junto al Pacto Andaluz por la Formación, como elementos necesarios para propiciar la creación y mejora del empleo.

Y también es importante que muchos empresarios y empresarias inviertan mirando al futuro y den un salto a la inversión en I+D+i, hagan una apuesta por la conciliación, por la igualdad y por la participación de la plantilla en los centros de trabajo, y que se tomen en serio la negociación colectiva como instrumento clave para avanzar ante los cambios de producción generados por la digitalización, el uso de las energías limpias y el cambio climático, entre otras.

Podríamos decir que estamos ante un 1 de Mayo a dos velocidades, porque Andalucía sigue estancada en los problemas estructurales que sufrimos de siempre: el paro, los bajos salarios, un 38% de familias en riesgo de pobreza, la desigualdad, un grave déficit en infraestructuras... La financiación autonómica es injusta con nuestra tierra y eso nos afecta en los servicios públicos y en las políticas sociales que deben acometerse en Andalucía. Pero no es menos cierto que decisiones del Ejecutivo andaluz, como la eliminación de impuestos a las grandes fortunas, el desvío de presupuestos públicos a la sanidad y educación privadas y la mala gestión de algunas políticas deterioran cada vez más los servicios con los que contamos los andaluces y andaluzas.

Es por ello que Andalucía necesita superar de una vez las asimetrías históricas con otras comunidades y para hacerlo no basta que el Ejecutivo andaluz exija al Gobierno central, son necesarias políticas y medidas para la realidad y los problemas de Andalucía. Necesitamos más empleo de calidad, más inversión en industria y sectores que generan valor añadido, más vivienda asequible, más igualdad y mejores servicios públicos, y por supuesto no devolver ni un céntimo de euro de lo que provenga de los fondos europeos o de las transferencias, porque todo ayudará a avanzar.

Desde CCOO y UGT animamos a todos los andaluces y andaluzas y, en especial, a sus trabajadores y trabajadoras, a salir a las calles este 1 de Mayo por el pleno empleo: reducir jornada, mejorar salarios y porque Andalucía deje de estar en el vagón de cola y tome la velocidad que se merece su clase trabajadora en derechos y oportunidades laborales.