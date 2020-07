Mayoría silenciosa

Se confirma, elección tras elección, que a la derecha del PP hay muchos votantes sin compromiso fijo, pero que aún hay más a su izquierda. No me refiero a esa base fija de electores, contra viento y marea, irreverentes a la fatigosa verdad y fanáticos insaciables de ideas fijas, sino a la bolsa de españoles que votan en absoluta y exclusiva concordia con su deseo puntual, sin más militancia que su propia conciencia y con total flexibilidad sobre qué votar en cada caso.

Hay una gran cantera de electores silentes, que da y quita mayorías, que hacen uso de su derecho soberano según su voluntad inalienable, que no siguen más rastro que el de su manera, nada exacerbada, de ver la política. No son de nadie, ni de prevalencias previas. Hoy están aquí, pero mañana no. Estos votantes le están dejando recados al PP en la puerta de sus aspiraciones. Personas independientes de cualquier directriz de partido, que están emitiendo mensajes como votantes sin necesidad de ruidos raros, exageraciones extremas ni judicialización constante de los problemas de España. No son la derechita cobarde sino el centrito que mueve mayorías. Gente que cree necesaria la alternancia sin tener para ello que pasar a cuchillo al rival, ni alardear de la sangre recaudada en el intento, mostrando gozo por la batalla. Que no se dejan llevar por arcaicos marxismos decadentes, por cantos de sirena recurrentes ni extremados vientos de pureza racial, testicular o vaginal. Personas que piden concordia y eficacia. Que exigen para la dramática situación que afrontamos suficiente capacidad técnica gobernante. Y que irán junto a su voto allí donde la hipérbole política no sea venenosa ni hiriente. Votantes que no estarán ni para fulleros, ni para demagogos compulsivos, sino a favor de quien guarde sus mentiras en el arcón de lo indecente.

Hoy por hoy al PP le toca ser el referente de quienes desean el cambio en el gobierno de España. Para que otro ejecutivo sea posible. Y en su costal está la carga de la responsabilidad con la que poder ofrecer ese derecho de opción a quienes votan. Sin complejos ni dudas, pero ni populismo histriónico tampoco.