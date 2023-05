Mensaje de Cs al PP

El viceportavoz nacional de Ciudadanos (CS), Guillermo Díaz, avisó ayer al PP que "quien se dedica a comprar cargos o candidatos no puede gestionar nada de manera decente". Así lo señaló en el acto de presentación de la candidatura de Rincón de la Victoria para las elecciones del 28-M, donde ha incidido en que "estamos aquí para celebrar la lista que presentamos en Rincón de la Victoria, porque se ha trabajado mucho por parte de otros para que no existiera, al igual que se ha intentado en Málaga capital, Vélez, y otros municipios, donde sí habrá lista de CS, pese a todas las malas artes y artimañas que han intentado lo peor de la política". Así, advirtió sobre el PP que "quien compra un candidato que tiene un precio, no puede gestionar nada de manera decente", lamentando que en un reciente acto del PP haya visto "caras conocidas". n"He visto gente que se lo debe todo a CS", dijo, al tiempo que reprochó al PP su "indecencia para mantenerse en el poder": "Imaginad que vuestro hijo traiciona a sus amigos, les miente, se chiva, se va con otra pandilla que le ofrece más bollicaos a cambio de secretos de su pandilla inicial".