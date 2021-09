Messi no se cansa de batir marcas

Pueden llegar a clonizarse Mbappé, Haaland, Neymar y quien sea que el reinado de Messi no tiene fecha de caducidad. Con los tres goles a Bolivia de ayer ha pulverizado la marca que le quedaba, la de ser el mayor goleador de selecciones que parió Sudamérica. Abatido ya el récord de Pelé, al genio rosarino no le queda nada que superar y sólo resta que continúen sembrando dudas sobre quién es el mejor futbolista conocido.

Lamentablemente fuera de LaLiga, lo más probable es que en la competición francesa acabe con mitos como Just Fontaine o Michel Platini. Con el hat trick a Bolivia en el Monumental de Núñez, Lionel Messi sube un peldaño más en ese Olimpo que fue labrándose para él solo. Le quedaba Pelé y O Rei también se queda atrás. ¿Cuál será el techo de este genio que tiene al balón como un aditamento natural de su cuerpo? Y en esto aparece Cristiano Ronaldo, cómo no.

Durante un decenio en España ambos se turnaban en el papel de liebre a la que seguir y ahora aparece el portugués diciendo en Inglaterra que no llega de vacaciones y que tiene cuerda para tres o cuatro cursos más. No estaría mal que el hercúleo madeirense continuase a su aire, sobre todo porque ello serviría de acicate para que Messi no levante el pie de la tabla y sigan alternando esa carrera en la que ambos combinan el papel de galgo o de liebre, según vengan dadas.

¿No ha visto el primer gol de Messi a Bolivia? Es como una obra de arte mil veces repetidas y otras mil superadas. Caño y golpeo milimétrico al palo que no espera el portero. ¿Cuántos así de blaugrana? Lo ha hecho con la albiceleste y no creo que quede ningún recalcitrante maradoniano que siga cuestionando a Leo. Ahora, en una Liga menor como la gala cualquiera sabe a dónde llegará su cifra de dianas. Atrás Pelé, todo es posible en el mejor futbolista que parió madre.