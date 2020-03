Lunes amodorrado. Con el horroraio de verano a cuestas, en la madriguera submarino neotiesa los cargos del recibo de autónomo se llevan en penitencia. La matriarca ha comenzado a dirigirme la palabra. Ni me acerco al ordeno y mando de la televisión. En esta entente cordiale se nos puso el tiempo de chubasquero bajo techo. Un comienzo de semana nublado y friolero que se iba atormentando entrada la noche. Antes de las doce nos asaltó el miedo amarillo. El canguele naranja. Bordeando la hora bruja parió la Aemet con su previsión de aviso importante. Como en una película de terror hardolescente cuando todo va de aquella manera con el coronillavirus, con un giro de guión, el drama se pone a peor. Taza y media de angustia para conciliar el sueño. Una madrugada con la oreja sintonizando el repicar de los goterones de lluvia en la persiana. Todavía la compañía de seguros no ha dado señales de parte siniestro desde la última granizada e inundación de campanillas que nos recuerdan las plantas agujereadas de la terraza sumergible. Con este panorama turbio como las previsiones económicas no se me ocurre peor idea que bichear por los canales de YouTube de la conspiración. Psicología inversa para conciliar el sueño. He comprobado que estos siervos del clic poco se diferencian de los intoxicadores que difunden bulos y teorías calenturientas trinando por el Twitter de las mil venganzas. Y mejor no hablar de los guasaps infectados de mala baba y barba sin cuidar. Prefiero los memes de humor goyesco que este pesimismo retorcido que nos tiene secuestrados. Volverá a lucir el arco iris, la sonrisa y el color. Color hormiga curranta que nos espabilará.