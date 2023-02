Mimo a los distritos

El secretario general del PP de Málaga y coordinador general del Comité de Campaña de la formación de cara al 28M, José Ramón Carmona, y la coordinadora de este órgano en la capital, Elisa Pérez de Siles, participaron en una reunión junto a los coordinadores del PP en los 11 distritos de la ciudad, encuentro que ha tenido lugar en Palma-Palmilla. Carmona reivindicó que "el desarrollo de los once distritos es la clave para la gran transformación que está experimentando Málaga", destacando que "nuestro modelo de ciudad pasa por no dejar a nadie atrás, con un gran protagonismo de las políticas sociales, que este año elevan su presupuesto municipal hasta los 140 millones de euros", recordó. En este marco, según informaron desde el partido en un comunicado, puso en valor el trabajo de los agentes electorales y de los coordinadores de cada distrito para acercar el mensaje del PP a todos los barrios "no sólo ahora que se acercan las elecciones, sino durante todo el mandato, con el objetivo de recoger las propuestas y necesidades de los vecinos para la elaboración del programa electoral", explicó.