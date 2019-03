Al alcalde de Málaga se le han complicado los últimos días de su mandato. Dos de sus concejales han sido imputados -técnicamente investigados- por la autoridad judicial y esto ha desencadenado la petición de dimisión por parte de toda la oposición. Siempre me parecerá una manifestación de debilidad de los partidos tratar de extraer, de forma automática, consecuencias políticas de decisiones judiciales que en principio tienen otra motivación y finalidad. La falta de hábito de que las acciones impropias o irregulares de los representantes públicos conlleven responsabilidades políticas, independientemente de las actuaciones judiciales, ha llevado a buscar en los procedimientos penales la fuerza dimisionaria que la propia presión política no tiene. Por eso, ese automatismo entre imputación y dimisión es una declaración de impotencia y un triste consuelo porque desvía el verdadero alcance de las decisiones procesales y, en algunas ocasiones, puede producir injusticias notorias. En este caso, como en otros, la petición de dimisión debería estar basada en los hechos supuestamente irregulares que han cometido los ediles y no en la decisión del juez o la fiscalía anticorrupción de iniciar un procedimiento de investigación que en su esencia tiene otra finalidad. Lo correcto hubiera sido que esta unanimidad de la oposición en exigir al alcalde el cese de los concejales hubiera surgido justamente a la conclusión de la comisión de investigación en la que afloraron estos hechos, sin tener que esperar a un acto procesal ajeno a la actividad política.

Pero, ya puestos a pedir esas dimisiones, y ante la obstinación del alcalde de hacer caso omiso al deseo mayoritario del pleno municipal, lo más correcto, si se cree que esta petición es esencial para la regeneración de la vida política local, sería plantear un moción de censura para poner al alcalde en la tesitura de tener que destituir a los concejales o abandonar la alcaldía. Pero es aquí donde el grupo político de C's, elemento esencial para que la iniciativa prospere, una vez más, intenta jugar a la ambivalencia de amagar y no dar, de querer aparecer como el paladín de la lucha contra la corrupción, pero no ser capaz de tomar una decisión que respalde su pretendida imagen de regeneración. De nuevo, la formación de Albert Rivera desaprovecha la ocasión de romper esa imagen de partido proclive al pacto con lo más extremo de la derecha española y de intentar recuperar el aire centrista que algún día pretendió proyectar.