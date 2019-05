Moda política apolillada

Jesús! Un estornudo más. Será la alergia al polen. O la intolerancia al voto que produce sarpullidos electorales. No sé. Escuece la nariz. Se aturde el olfato. Los ojos inyectados en colores de papeletas desvaídas. Ningún fármaco mejor que ponerse oooomh en una tarea robótica. Mecánica emocional. Ordenar el armario. Un día festivo de asalto es perfecto para organizar el ropero del alma que desvestimos en las urnas. Buen trabajo para el uno de mayo el que lo tenga libre de turismo de barra o a pie de mostrador de paga extra prorrateada cara al público. Vivimos en una globalidad en la que sucede todo revuelto con ojetes. Los modernícolas presumen de llamarlo tiempo real. Así se siente y se padece el mogollón que te persigue alarmando por el móvil. Desde las tanquetas vallenatas de Venezuela arrollando insurgentes tropicales a la flotabilidad de Pedrolobo en su lázaro destino resucitado. La primavera de Cenacheriland con sus temperaturas bipolares se convierte en el mejor paradigma de la cosa plebiscitaria. Pasamos de la trinchera al trench o gabardina impermeable, a prueba de chaparrones con la sierra nevada y las banderas al viento. Arriban las camisetas de tirantas a la moraga de hoguera. En tiempo irreal. Este desbarajuste termodinámico hacedor de catarros genera muchos conflictos aliñados con antihistamínicos qué sumen al votante en una nebulosa que pasa de todo ¡Diantre! No alcanzo a ver más allá del armario ideológico ¿Qué me pongo según la previsión de la AEMET? ¿Qué influye más: el termostato de los valores morales o los intereses alimenticios?¿ Habrá que rezar al azul crucificado, mártir pepero o desmelenarse ante el rojo que engatilla rosas? ¿Desfilar como una abeja reina por el espectro arco iris de mieles naranjas o cabalgar por las praderas de verdes amaneceres? La primavera aviva las alteraciones sanguinarias de las revoluciones moradas de nuestros abuelos. Son jornadas inciertas sin frío ni calor. Catarro garantizado. Trancón. Constipado es un palabro polisémico que en español latino significa estreñido, en venezolano nada que comer y menos que defecar. Me miran a los ojos las bolas de lana. Los jerséis tupidos, chaquetas, calcetines de cuello vuelto. Las camisas de franela pijama prestas a su destierro semestral. Hasta luego chaquetón. Bienvenido niqui. Llegan más elecciones de ideas viejas chapadas de novedad. Ya están tramando como colocártelas para pagar la novatada de la nueva ideología de moda apolillada.