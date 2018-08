Modo vacaciones

Hemos de agradecer a la última crisis económica, habrá otras en el futuro mientras el capitalismo exista, que las autoridades académicas decidieran cerrar las puertas de los centros universitarios y con ello ahorrar en costes de seguridad y particularmente en factura de electricidad, léase aire acondicionado. Ya ni siquiera será necesario abrir aulas en los últimos días de agosto puesto que la convocatoria extraordinaria de exámenes se celebró en julio. Definitivamente en agosto se cierra por vacaciones, ¿o no? En el caso de que no existiera el correo electrónico podríamos estar tranquilos y no pondría en duda el cierre veraniego, pero no es el caso. No son pocos los docentes que en los últimos años, pongamos que dos o tres, y cada vez en mayor número, deciden activar la opción de "vacaciones" en su correo institucional. Aquello de responder automáticamente a un correo con: "Estoy de vacaciones, te responderé a la vuelta… o cosa similar".

Cierto que ya no te van a preguntar por el examen de septiembre, menos mal; pero siempre hay alumnos que tienen pendiente el trabajo final de máster, otros que quieren matricularse en una optativa que impartes, aquellos que se interesan por un programa de doctorado donde tienes responsabilidad, contemos con los estudiantes de otros lugares del mundo que no entienden que España cierra en agosto, o si tienes alguna otra responsabilidad de gestión te puede llegar cualquier pregunta o cuestión acerca de tu departamento, sección u oficina. Que seguro que la información estará clarita en la web pero es más fácil mandarte un e-mail donde con un "hola quiero saber…" te encuentras, cualquier día de agosto, una peregrina pregunta, muy a menudo sin saber exactamente quién te escribe. Con suerte la dirección del e-mail remitente te da alguna pista: garcia97@..., ya puedes suponer que es algún García que nació en ese año.Uno, que se agobia un tanto con ser descortés y siempre ha querido responder rápido a las cartas aunque sean electrónicas, tuvo que optar por activar eso del modo vacaciones hace un par de años, apreciando que las nuevas generaciones no entienden eso del cerrado por vacaciones. El efecto de la dependencia tecnológica sobre los jóvenes y como repercute en su actividad y rendimiento escolar es ya un problema grave y no son pocos los docentes que lo avisan. Pero por las altas esferas lo que sigue preocupando es si tal o cuál asignatura debe impartirse o si tenemos que adoctrinar de otro modo. Vale.