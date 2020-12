Creo que monárquicos, monárquicos, en nuestro país hay pocos. Aunque seamos muchos los que creemos que la monarquía parlamentaria ha funcionado razonablemente bien en nuestra democracia y no veamos la necesidad, ni mucho menos la oportunidad o la conveniencia, de plantear ahora un cambio tan sustancial de nuestro sistema constitucional. Pero, no es menos cierto, que los hechos que estamos conociendo sobre la supuesta venalidad del ex monarca están poniendo en un brete a la Corona. Lo peor es que no se trata de una crisis provocada por sus enemigos, cuyo número parecer crecer, sino que el durísimo golpe que se está infringiendo a la credibilidad y al prestigio de la institución llega del interior de esta. Que además estalla en el peor momento posible: conocer por entregas los irresponsables lances del ex monarca cuando el país vive su peor crisis desde la transición, resulta un golpe moral difícilmente soportable para una ciudadanía exhausta.

De ser cierto lo que se denuncia, resulta de todo punto injustificable. Apelar a la decisiva contribución de Juan Carlos I a nuestra democracia es comprensible y sería injusto no reconocerlo. Por mucho revisionismo de la transición que se quiera hacer, no se puede negar su papel decisivo en momentos muy difíciles. Pero ahora, su dignidad ha sufrido un deterioro irreparable y de lo que se trata es de que sus graves errores no arrastren a una institución que ha dado estabilidad y ha contribuido al bienestar del país en los últimos cincuenta años. Algo que, teniendo en cuenta nuestro lamentable pasado, no es poco.

En su día, la monarquía parlamentaria fue aceptada por los partidos republicanos, dentro del consenso constitucional, como la institucionalización de un rey sin poder que simbolizaba la unidad nacional. Conscientes de que, en asuntos de esta naturaleza, lo simbólico tiene gran importancia. Un buen ejemplo fue la declaración de Felipe VI en octubre de 2017, asegurando el orden constitucional. ¿qué otra cosa cabía esperar del jefe del Estado cuando la integridad del Estado estaba en peligro? ¿cómo pedirle neutralidad entre quienes defendían el orden constitucional y quienes querían quebrarlo?

A pesar de las muchas opiniones contrarias, creo que ese fue un buen ejemplo de la utilidad de la monarquía parlamentaria. Una institución que haríamos bien en proteger, especialmente en momentos como los que vivimos, incluso de los daños que ella misma se esté infringiendo.