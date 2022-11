Moreno 'crea escuela' con los tatuajes

Desde hace unas semanas, el presidente de la Junta de Andalucía lleva en su muñeca izquierda la marca indeleble de su victoria en las urnas andaluzas. "Si saco mayoría absoluta me tatúo". Así contestó Juanma Moreno a un joven tatuador que se ofreció a grabarle un dibujo en la piel si el 19 de junio vencía en las elecciones autonómicas. Ahora, el alcalde de Alhaurín de la Torre sigue sus pasos y se compromete públicamente a marcar su piel. "A petición de mi mujer me he comprometido públicamente que me haré un tatuaje y os aseguro que me pongo en las mejores manos", dijo en su perfil de Facebook el regidor alhaurino, Joaquín Villanova. El alcalde acudió a la inauguración del nuevo estudio de tatuajes Jota Jota Tatoo y allí afirmó su compromiso. Lo que no desveló, por el momento, es qué motivo y en qué parte del cuerpo se hará ese tatuaje prometido. Quizás opte por la sencillez de Moreno, en el que una A de Andalucía acompañada de un 58, los escaños obtenidos por el PP, componen su primer tatuaje.