Moreno insiste con la alcaldesa

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, remarcó ayer al ser preguntado sobre si mantiene su apoyo a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que la regidora "a día de hoy" no está investigada ni cuenta con cualquier tipo de incidencia abierta por parte de la Agencia Tributaria u otros órganos. Moreno se expresó en estos términos a preguntas de periodistas en Madrid, donde participó en el acto institucional con motivo del Día de la Constitución. Al presidente andaluz lo interrogaron sobre si está "preocupado" por la situación y si mantiene su respaldo a Muñoz. "Lo vuelvo a decir, a día de hoy ni el Ayuntamiento de Marbella, ni la alcaldesa de Marbella están investigados". "No están investigados por ninguna instrucción judicial, no hay ningún tipo de incidencia de la Agencia Tributaria ni ningún órgano y por tanto la alcaldesa no está sometida a ningún proceso de investigación judicial", insistió. Moreno mantiene, de este modo, el discurso que viene practicando desde que se destapara el caso de narcotráfico y blanqueo que ha salpicado a su marido y al hijo de este.