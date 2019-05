Mozambique no es Notre Dame

Hace unas semanas un ciclón tropical arrasó las costas de Mozambique y en estos días un nuevo ciclón volverá a dañar las aldeas de este país africano cuya extensión es 1,6 veces la superficie de nuestro país. Independizado de Portugal en 1975, sufrió guerras civiles hasta finales del siglo XX. Fue campo de enfrentamiento de guerrillas comunistas, perdón marxistas, y en su bandera ondea, por decir algo, un fusil AK47 y la conocida estrella de cinco puntas que tanto gustan a muchos revolucionarios. Mozambique es pobre, muy pobre. Puede que en los próximos días, si finalmente la reina Letizia mantiene su viaje a pesar del nuevo ciclón, nos lleguen algunas noticias de ese lugar. Y entre la avalancha de comentarios tras las elecciones puede que se escapen 20 segundos para ver y oír "la visita humanitaria" de la reina y la "loable acción de los cooperantes españoles" y alguna foto veamos de su alteza con niños y niñas de color (negro, por supuesto) demacrados, puede que famélicos o puede que sonrientes. Si hay algo del ciclón por donde esté la reina, puede que nos ahorremos ver a gente agitando las banderitas de España y la bandera con el AK47 y la estrella revolucionaria. La reina podría evitarse el viaje.

Yo le aconsejaría que se fuera a París y diera ánimo a todas las empresas del mundo mundial para que siguieran donando millones y millones para recuperar la grave pérdida de la iglesia, perdón la catedral gótica, que se quemó por razones aún desconocidas. Una verdadera lástima que ardieran todas las modificaciones y restauraciones que el templo ha sufrido en, al menos, los últimos dos siglos. Incluidas todas las realizadas tras la Revolución Francesa. No sé como a los franceses no se les había ocurrido antes abrir una 'colecta' para pagar aquellos daños revolucionarios. A fin de cuentas, Notre Dame bien vale un buen crowdfunding.

Puede que por pudor, la ONU avise que no hay dinero suficiente para ayudar a los miles de afectados por los ciclones en Mozambique; o bien por las hambrunas en otros países africanos cuando llegue el verano. Un verano sin aire acondicionado. Oigan, es una pena que a esos países no vayan tantos turistas como a la orilla del Sena. No podemos subir fotos a nuestro Instagram de Etiopía, Sudán o Mozambique. Las fotos de Notre Dame son mejores. Alguien dijo que antes entra un camello por el ojo de una aguja que un rico. Nuestro cinismo de ricos nos ciega. Vale.