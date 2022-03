La Mujer y la Paz

Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Una celebración que se hace en medio de una terrible guerra provocada por la agresión e invasión de Rusia a Ucrania. ¡Qué pena que no aparezca una Lisístrata en Rusia! Una huelga sexual como la de la comedia de Aristófanes acabaría con la guerra de Putin. La injustificable ocupación militar ordenada por el autócrata, no tiene más objetivo que convertir el estado independiente y soberano de Ucrania en un estado satélite de Rusia. Putin ha dejado muy claras sus intenciones. Sus objetivos se cumplirán con guerra o con diplomacia. Esto es lo que hay, o rendición absoluta (diplomacia) o la guerra (destrucción y muerte).

En España, a pesar de la clara intención criminal del agresor, que está masacrando a civiles y destruyendo todo lo que queda a su alcance, tiene defensores como las ministras podemitas, Ione Belarra e Irene Montero. En un alarde de demagogia alucinante, llaman a los partidos políticos que apoyan enviar armas a los ucranianos para que se defiendan "partidos de la guerra", pretendiendo un imposible diálogo, ya que Putin no dialoga, solo impone, como decíamos rendición o muerte.

No deja de ser una contradicción que estas podemitas, tan feministas ellas, sean filoputinescas, teniendo en cuenta que la Rusia de Putin es el imperio de la violencia machista. En Rusia se registran en torno a 14.000 asesinatos de mujeres al año y unos 36.000 maltratos por día. Como muestra, según publica la prestigiosa revista independiente Ctxt (Contexto y Acción), "la Duma Estatal (parlamento) aprobó en 2017 una ley que despenaliza las palizas de los hombres a las mujeres, siempre y cuando se trate de una sola al año y no le rompa los huesos". Solo le falta puntualizar que: y se la dé con cariño.

En las guerras siempre hay daños colaterales. Al alcalde, Francisco de la Torre, le han obligado a devolver la medalla que le impuso el autócrata cuando la izquierda, que Alfonso Guerra llama bobalicona, aún pensaba que Putin representaba el comunismo y el antiimperialismo. Pues bien está devolver la medalla. Pero que se quede con la cadena, o sea, que no devuelva el Museo Ruso de Málaga. Eso me parecería un desacierto. Apoyar a los ucranianos nada tiene que ver con condenar la cultura rusa. Rechazar al Museo por ser Putin el presidente de Rusia, es como rechazar la lectura de Pablo Neruda por ser comunista (hay muchos que lo hacen). ¿Cómo rechazar una obra de arte por la ideología de su autor? De no haber leído "Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada" nunca hubiese sabido lo que es el amor a una mujer, me dijo en una ocasión el maestro Manuel Alcántara. Málaga y sus políticos deberían ser hábiles para condenar a Putin, ayudar a Ucrania y no perder la sucursal del Museo Estatal Ruso.

Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, debemos integrarnos todos en otra guerra vital, como es la lucha por la igualdad real de los derechos de la mujer y por terminar de una vez con la despreciable y criminal violencia machista. Una guerra en la que hay que vencer y en la que no cabe negociación. La igualdad de derechos no se negocia, se impone, y la violencia machista se combate, se castiga y se desprecia. Son ambas imprescindibles, primordiales y necesarias: La Mujer y La Paz.