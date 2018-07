Necesidad prioritaria

Los trenes volverán al puerto. Antes volvieron las grúas y con ellos lo harán los contenedores. Una naviera ha apostado por Málaga como la ciudad en la que cargará las mercancías que luego exportará a Canadá. El acuerdo alcanzado incorporará al puerto como escala en el tráfico entre Europa y Norteamérica, con lo que Málaga se constituirá en un puerto de exportación de mercancías que llegarán desde Madrid. Sería bueno que se fabricasen en Málaga, pero por algo se empieza. Su área metropolitana tiene potencial para convertirse en un polo industrial que reciba los primeros eslabones de producción y exporte el producto final. Para ello necesita la apuesta conjunta de todos los municipios limítrofes, y en esta definición, Antequera y sus municipios aledaños en el centro de Andalucía no puede quedar al margen. Una apuesta decidida por la mejora de la conexión ferroviaria hacia el norte, en la que la que el eje Málaga-Madrid parece más inmediato, económico y factible que el eje mediterráneo por Valencia.

En cualquier caso, todos los caminos conducen a Roma, y los trenes acabarán rodando por las calles Ferrocarril del Puerto y Gallo. El tráfico en el paseo marítimo Antonio Machado volverá a cortarse dos veces a la semana y el Bulto será testigo del cansino tránsito de los mercancías por sus entrañas. El antiguo barrio de pescadores no será puerta de entrada y salida de Málaga, porque los mercancías solo tiene los ojos de sus maquinistas. Criados en un barrio hermano, están curados de espanto. La vergüenza urbanística que es la zona no se verá porque los contenedores no tienen ventanas.

El soterramiento del ferrocarril del puerto es una apuesta que el alcalde de la ciudad y el presidente de la Autoridad Portuaria acaban de volver a reconocer como "prioritaria". Una ocasión de remodelar un barrio con la misma profundidad con la que desde principios de siglo XXI hemos cambiado el centro histórico. Un proyecto en el que todas las administraciones coinciden. En 2016, Puertos del Estado manifestó que se estaba trabajando y, un año después, el ministro de Fomento dijo que el proyecto de Adif ya no servía y había que repetir el trabajo. En unos días, el tren volverá a recorrer esas vías. Cruzará calle Ayala y Héroe de Sostoa. Nos detendremos, confiados en la espera sea corta. En que la máquina no se estropee, divida la la ciudad en dos, y que esta vez no volvamos a perder el tren.