El sorteo de la Lotería de El Niño pasó de puntillas por Málaga. Dejó más de 800.000 euros en la provincia con el segundo premio, pero ni rastros del Gordo. Se validaron once décimos del 72.289 que estuvieron muy repartidos entre administraciones de cinco municipios: la capital, Manilva, Guaro, Álora y Torremolinos. En total fueron once boletos los premiados por un total de 825.220 euros. No mucho, así que habrá que conformarse con que por lo menos haya salud y trabajo para retomar la actividad que arranca este lunes tras la finalización de las vacaciones navideñas... para los que las hayan tenido.