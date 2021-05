Todos fuimos niños y, en el fondo, lo seguimos siendo, lo que sucede es que algunos son niños muertos. Mataron ellos mismos (o les mataron) el niño que llevaban dentro, y si el niño muere, lo que queda en el adulto es un cadáver prematuro. Una desgracia que les agriará para siempre el porvenir, les enturbiará el horizonte y los transformará en seres tóxicos, de los que difícilmente surgirá nada bueno, pues el niño que somos, el que llevamos dentro, es el que permite que por las grietas de nuestras vidas adultas, a través de la seria y respetable estampa que intentamos mostrar ante los demás, se cuele lo tierno, lo frágil, lo generoso, la inocencia, lo imprevisto, los sueños y las fantasías, todo lo que en realidad nos permite vivir humanamente y disfrutar de la vida. Ese "niño" que en el adulto late y anida, más o menos sabe defenderse, pero el niño, ya sin comillas, el infans tierno e inocente, ni sabe hacerlo, ni entiende de política ni de ideología ni de creencias, solo las disfruta o las padece, como instrumentos en las manos mercenarias, perversas y sucias de algunos adultos.

El mal viene de lejos. Saturno que devora a sus hijos, para conservar el trono; Abrahán que está dispuesto a matar a su hijo Isaac, para complacer los deseos de un Dios cruel; Guzmán el Bueno, que arroja su propia daga a los captores de su hijo -"Matadle con este, si lo habéis determinado, que más quiero honra sin hijo, que hijo con mi honor manchado"-; Hitler que gasea a niños judíos en pos de una delirante pureza de la raza aria… Sí, ese mal viene de lejos y, aún -ahora con aspectos renovados- reina entre nosotros. Adultos e incluso padres que abusan física y sexualmente de sus hijos, que los matan como chantaje a un tercero (generalmente, a sus antiguas compañeras); enfrentamientos bélicos (en Palestina, en Siria -por poner solo dos ejemplos recientes-) que los toman de rehenes, los asesina…; gobiernos despóticos que mercadean inmisericordes con el hambre y el miedo de los niños, poniendo en peligro sus vidas, como ha sucedido recientemente con el chantaje de la monarquía alauita en Ceuta; políticos sin escrúpulos que ningunean los derechos inalienables e irrenunciables de la infancia -tal como se recoge en la Declaración de los Derechos del Niño, de la ONU-: el derecho a no ser discriminados por ningún motivo, el derecho a la vivienda, a la alimentación, a la educación, a que cualquier decisión, ley o política que pueda afectar a la infancia tiene que tener en cuenta qué es lo mejor para el niño… En fin, que si hay niños de por medio, si no se pueden garantizar sus derechos -repito: inalienables e irrenunciables-, cualquier causa, cualquier guerra, cualquier ideología o conflicto, cualquier religión o creencia, no será más que expresión manifiesta o implícita, siempre injustificable, de crimen contra la humanidad. Y para eso no hay perdón, ni de Dios ni de los hombres, salvo que, a nivel individual, seamos cadáveres prematuros, o a nivel colectivo, hayamos renunciado a la ética política y civil,abrazando como guía la banalidad del mal, tal como un día no muy lejano hicieron los nazis.

Por cierto, bienvenida sea la Ley de protección a la infancia que acaba de aprobar nuestro Congreso.