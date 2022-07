Salimos de estampida fiestera. Molicie veraniega marinada con noticias infartables de necesidad. Una "confortabilidad" de triple cara. Industria turística en frenético tráfico de sudores. Por otra parte, las perspectivas económicas y guerreras nutridas por la inflación trapera tienden a aguar la fiesta. Pero los promotores musicales meten candela a una hipervitaminada programación san vito. La oferta bailonga de Cenacheriland es de alto voltaje. Allá por los ochenta el grupo "Los Cardíacos" con ritmo de ska cantaba al sospechoso callejeo nocturno: "Vivid en la calle, no paréis en casa, salid por las noches al caer la tarde. No dejes que tu tía, ni siquiera tu mamá, te encierren en su casa o lo vas a pasar mal, muy, muy, muy mal". Pues parece que nos estamos tomando la lírica como mandato bíblico y vamos danzando carpe diem. Cada artista tiene su público, por aquí se ha podido disfrutar de Kiko Veneno en el Balneario de los Baños del Carmen a la pseudobalinesa , estamos pendientes del saoco papi saoco y advenimiento de Rosalía con su Moto Mami en Fuengirola, para gustos la propuesta del brilli brilli Starlite marbellero y la promesa torera del 101 Festival que también presenta un nostálgico cartel. Entre tanta convocatoria y decibelio está pasando desapercibida la joya del Área de Cultura del Ayuntamiento: Las Noches de Gibralfaro que se celebra hasta el 30 de julio en el Patio de Armas del castillo y La Alcazaba. La programación es tan divergente que viaja del flamenco a la música clásica en clave de Bach-Jazz , ópera, música contada y sofisticado pop. El sábado 11 unas caricias de levante empujaban el anochecer. Los cipreses se recortaban y al fondo en el escenario piano, contrabajo y batería. Me pongo más cursi todavía: Oscurecía al ritmo de las (RE) Inventions de Moisés P. Sánchez trío, con Moisés al piano de cola, Pablo Martín al contrabajo y Jones Johnston a la percusión y testimonial electrónica. Se me puso carne de gallina vieja. Quince temas, casi dos horas sin mirar el reloj, solo había que dejarse perder entre los vericuetos de los acordes barrocos aderezados con puntazos de jazz porompopero. Acústica de lujo y minimalismo en la iluminación. El privilegio de la sencillez. También de la comodidad. Desde la Malagueta te llevan en autobús incluido en el ajustado precio de la entrada. Noches de Gibralfaro, un oasis en medio de todo esto.