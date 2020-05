Hasta el pasado sábado he visto, día a día, casi dos meses, el Paseo Marítimo de El Palo sin un solo paseante. ¿Cómo sería mi playa si le faltara el mar? Pues exactamente como el paseo desierto. Eso es la anormalidad. Llevo dos días con la alegría de ver paseantes que pasean, y paseantes que disfrazan el paseo con el deporte, y deportistas que disfrutan del Paseo y padres con niños que aprovechan para estar en la playa y meter los pies en el agua. Y he visto bañistas que para serlo tenían que llevar una tabla, no para flotar y no ahogarse, como aquella cintura de corcho de las que hablaba Manuel Alcántara que le ponían en los Baños del Carmen de niño, sino para querer mostrar que hacen surf. Así, sí puede uno bañarse sin contagiar ni contagiarse. Pero sin tabla la probabilidad de contagio es mayor. En fin, que tras cincuenta largos días mi Paseo y mis playas han vuelto a una cuasi normalidad.

Pero lo que temo es eso de la "nueva normalidad". Lo normal es la costumbre que, al cambiar los tiempos, las ideologías y, sobre todo la tecnología, va adaptándose y creando nuevas costumbres que pasan a ser normales, pero todo dentro de unos valores conformados por la cultura propia de cada lugar. Pero lo que no puede ser es que se imponga una anormalidad para que sea la "nueva normalidad".

Por mucha pandemia que tengamos encima no puede ser normal, por muy nueva que queramos llamarle, que vivamos bajo un estado llamado de alarma que en realidad, si no lo es, lo roza, es de excepción. Confinados, vigilados, multados, legislados por uso y abuso de decretos gubernamentales sin control alguno. Y, encima, que te digan que eso es lo que hay, sin otra alternativa. Y, además, se le haga chantaje a la oposición amenazando con que, si no entrega ese cheque en blanco al Gobierno, los trabajadores dejarán de cobrar las ayudas necesarias para superar la crisis económicasocial creada, creando así conciencia popular de que la oposición es la culpable Y me pregunto: ¿para qué puñetas necesita el PSOE a los socios que se ha echado si cuando los necesita no le apoyan? Y ¡ojo al parche! Que ésa, tan cacareada, nueva normalidad viene con apariencia de temporalidad y, en España ya se sabe, lo temporal no suele ser menos de cuarenta años.

En fin, lo cierto es que parece que va amainando la tormenta sanitaria (la que viene detrás, la económica, será peor). Una tormenta que el epidemiólogo Simón, (omito el Don por si suena a chiste), tachó en enero pasado como una gripe pasajera. Acertó como Noé cuando dijo: "esto van a ser cuatro gotas". Y, dentro de todo esto, cada partido intenta arrimar el coronavirus a su sardina. Y algunos, ante la imposibilidad de remediar lo irremediable, sueltan cada una que para qué. Pero eso entra dentro del insufrible y deplorable circo político y mediático de nuestro país. La exministra de Sanidad del PSOE, hoy diputada, la Sra. Carcedo, se queja y afea a la oposición que actúen como si los fallecidos, cuya cifra es astronómica, solo les doliesen a ellos. Pues claro que sí, que eso está feo, pero ¡Coño, que haga algún gesto de condolencia el PSOE y el Gobierno! O es que la nueva normalidad va a ser no usar luto ni dar el pésame a los familiares de los finados.