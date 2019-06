Nuevo lleno en la playa y aún no ha empezado el verano

Las playas de la provincia estuvieron ayer domingo otra vez a reventar y eso que aún no ha empezado el verano. Tomar el sol siempre ha sido una de las aficiones favoritas tanto de los malagueños como de aquellos que nos visitan y el día de ayer fue otra muestra. El agua está fría y el ligero viento que corría no incitaba precisamente al baño, pero eso no impidió coger la toalla, la sombrilla, la silla, la crema y disfrutar de la jornada dominical. Ayer se rozaron los 30 grados de temperatura y hoy se espera el mismo comportamiento en los termómetros.