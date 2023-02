Nuevo mandato en la ONCE

El Consejo General de la ONCE ha ratificado a José Miguel Luque como director de la ONCE en Málaga para un nuevo mandato de otros cuatro años, fruto del proceso surgido de las XII elecciones democráticas de la Organización, celebradas el pasado 1 de diciembre, por las que se han designado a los responsables de las Delegaciones Territoriales, los Consejos Territoriales y las direcciones de la ONCE a nivel provincial. Junto a él, Isabel Viruet, de Carratraca, continuará como presidenta del Consejo Territorial, que es el máximo órgano de representación del colectivo de afiliados a la ONCE. Por su parte, Leonor Basallote, de Fuengirola, continuará como vicepresidenta y la malagueña Esther Prieto se incorpora como nueva vocal. José Miguel Luque, natural de Valle de Abdalajís, lleva en el cargo desde 2015 y afronta esta nueva etapa con el bjetivo de "que el Grupo Social ONCE sea más fuerte para poder ayudar a más gente, que los vendedores se sientan más protagonistas de la vida de la ONCE".