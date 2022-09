Nuevo curso universitarioDe la Torre y Braulio Medel

A la Universidad de Málaga le corresponder este año organizar la apertura del nuevo curso de las instituciones académicas de toda Andalucía. El acto se celebrará el próximo 23 de este mes de septiembre en las facultades de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones del campus de Teatinos. La lección inaugural correrá a cargo de José Pablo Lara Muñoz, catedrático de Fisiología de la facultad de Medicina y al presidente de la Junta, Juanma Moreno, le corresponderá la clausura.

E L alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se muestra implacable contra el ex presidente de la Fundación Unicaja Braulio Medel. A través de la red Twitter, el domingo aseguraba que Medel no merece ser presidente emérito de la entidad financiera. "No sé si en 2016 lo podía merecer, pero después de haber maniobrado en la fusión a favor de Liberbank y en contra de la Unicaja de siempre no merece bajo ningún concepto tal nombramiento", aseguraba el regidor que tiene una opinión muy clara.