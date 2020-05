Oye patria mi aflicción

La mujer aguardaba en la parada del cementerio. El autobús llegó al poco rato, vacío. Al verla entrar, el conductor apagó la radio. "Con la que está cayendo, y estos políticos se echan la culpa unos a otros" -comentó, avergonzado-. ¿Estaba triste? ¿Era normal que sus ojos no hubieran vertido ni una sola lágrima? Le dolía la cabeza. ¿Desde cuándo no dormía? Dos, tres, cuatro días… ¡Cuántos instantes de temor, de rabia, de pena y desasosiego, cabían en ese tiempo! Su marido se había encontrado mal. Gripe, resfriado… ¿Un catarro? Pero la fiebre y la tos seca no cesaban. Paracetamol y cama -le recomendó el médico por teléfono, con la promesa de visitarlo al día siguiente-. Aquella misma noche tuvo que llamar al 061. Su marido no podía respirar. Era como si el aire se negara a expandirse en sus pulmones. Entonces supo lo del coronavirus. A partir de entonces, los recuerdos se le agolpaban. Desde el hospital llamó a su hijo y lo disuadió, sin lograrlo, de que viniera (vivía lejos y aquello solo era una especie de gripe), pero después se sucedieron las videollamadas. No podía viajar. Cancelaron los vuelos. De esas videollamadas recordaba sobre todo los ojos de sus nietos, la inocencia con la que desde lejos parecían querer protegerla de los males del mundo. Necesitaba abrazarlos, fundirse con ellos; así, tal vez, hubiera podido llorar y las lágrimas habrían aliviado el sentimiento de orfandad que la desgarraba. "Acaba de morir" -le dijeron los de la UVI-. Solo, sin besos ni despedida. A continuación, se veía a sí misma en el cementerio junto al féretro de su marido, la garganta encogida, confusa, como un alma en pena que no encuentra consuelo. No podía llorar, ni quejarse, ni gritar. Era tan solo como si hubiera recibido un puñetazo y aturdida se tambaleara en el aire. Instintivamente acercó los labios a la oscura madera del féretro y la besó, mientras musitaba la vieja nana de Falla que a su marido tanto le gustaba: "Duérmete, niño, duerme, /duérmete, lucerito/de la mañana. /Nanita, nana…"

Se apeó del autobús. Quería llegar a su casa cuanto antes, huir de la inhumana soledad de las calles, del eco siniestro de sus propios pasos, y llorar y dormir y tal vez no despertarse nunca. Ya en la casa, agotada, sin saber muy bien qué hacer, con el martilleo de la imagen de su marido solo y desamparado en un bosque de tubos y sueros, mandó otro wasap a su hijo: "He llegado. Después llamo". Necesitaba llorar…, pero debió quedarse dormida, porque de pronto se vio jugando con sus nietos. Tenían que encontrar al abuelo que había desaparecido misteriosamente. La despertó un ruido extraño. Aturdida, se dirigió a la terraza a ver qué pasaba. De pronto cayó en la cuenta: era la hora en la que se aplaudía a los sanitarios. Se puso a aplaudir. Entonces reparó en que sus vecinos, los del edificio de enfrente, los de toda la calle, dirigían sus aplausos hacia ella. Por un momento pensó abandonar la terraza, pero había algo en la calidez de aquellos aplausos que la retuvo. Los vecinos la miraban, la saludaban, le sonreían, y en todo eso le pareció percibir lo mejor del alma humana: su fragilidad y fortaleza, su dignidad, la compasión por el otro, ¡por ella!… Sintió que los ojos se le humedecían de repente y las lágrimas brotaban de sus ojos. Entonces, como si fuera una muestra de respeto y condolencia, los aplausos cesaron, mientras ella, en aquel silencio de duelo compartido, lloraba con todas sus ganas amargas lágrimas de dolor, lágrimas de consuelo.